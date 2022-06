Al estudiar una petición de tutela, Juzgado de Cali ordenó a Registraduría Nacional inscribir, de manera inmediata, en censo electoral a joven caleño que denunció que le impidieron votar en primera vuelta presidencial.



La curul del Movimiento Animalista del Valle, encabezada por el concejal Terry

Hurtado, ha recibido denuncias de distintas ciudades del país y pide que no se caiga en desacato de la entidad.



Luis Perafán, un joven residente en Cali, relató que tramitó su cédula en la Registraduría de Pasoancho, en el sur de la ciudad, el pasado 17 de marzo.



“Ese mismo día me pidieron la información de domicilio y ubicación para elegir mi puesto de votación (...) Me entregan mi identificación el 20 de mayo de este mismo año y volví a consultar, esta vez en la página de la Registraduría, mi puesto de votación, pero me encuentro con la sorpresa de que no aparezco en el censo electoral”, cuenta Perafán.



El joven dice que envió una petición a la Registraduría con la esperanza de

votar en la primera vuelta presidencial el pasado 29 de mayo, pero esta “sacó la

excusa de que como mi cédula fue creada después de febrero, no podía participar

en las votaciones”.



Perafán comenta que “me contacté con el concejal Terry Hurtado e interpusimos la tutela. Ahora podré votar en segunda vuelta. Invito a jóvenes que pueden estar pasando por la misma situación a que busquen esta ayuda y puedan ir a votar”.



“Pedimos a la Registraduría General de la Nación que de manera ágil le garantice el

derecho al voto a todas las personas que expidieron su cédula recientemente y que

no aparecen en el censo electoral”, manifiesta Terry Hurtado.



"Gracias a una Acción de Tutela, el Juzgado Tercero de Familia de Cali ordenó a la

Registraduría Nacional inscribir, de manera inmediata, en el censo electoral al joven caleño Luis Perafán para que pueda ejercer su derecho al voto, el cual le fue vulnerado debido a que la expedición de su cédula fue posterior al mes de febrero de este año", señala Hurtado.



Anota que "es una violación al derecho a elegir, consagrado en el artículo 40, numeral 1, de la Constitución Política, y vulnera el artículo 49 de la Ley 1475, el cual expresa que _‘la inscripción para votar se llevará a cabo automáticamente al momento de la expedición de la cédula de ciudadanía".



Y ofrece que "si a usted le expidieron su cédula recientemente y no aparece en el censo electoral para poder votar, o conoce a alguien con esta situación, puede escribir al número de WhatsApp de la curul del Movimiento Animalista del Valle: 316 496 8888".

