Procuraduría indagará presuntas irregularidades en obras de Túnel Mundialista en Cali

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios adscritos a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de la ciudad de Cali, por presuntas irregularidades en el contrato para obras de embellecimiento del Túnel Mundialista en Cali.



Al parecer, y como ya lo había señalado el concejal electo del Centro Democrático Juan Felipe Murgueitio, para las obras de embellecimiento y conservación de la infraestructura se pagaron cerca de $1.300 millones.

Murales en el Túnel Mundialista de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

"La Provincial de Instrucción de Cali sostuvo que, según medios de información locales, la administración escogió de manera directa a un colectivo de artistas para que realizaran las obras de embellecimiento y conservación de la infraestructura, para lo que pagó cerca de $1.300 millones", dice el comunicado del organismo de control.

Asimismo, la Procuraduría indicó que se investigará la socialización que hubo del proyecto y las razones por las que aparentemente se adjudicó el negocio jurídico a una persona natural, sin mediar un proceso de licitación ni uno abierto que garantizara la transparencia.



"La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad", señalaron.

El túnel tuvo una intervención con mantenimiento, limpieza, mejoras y seguridad, así como con el enlucimiento con murales, a lado y lado de este corredor que quedaron terminados a comienzos de noviembre. La obra fue elaborada por el maestro Diego Salas.

El director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (UAESP), Francisco Prado, dijo que hubo una convocatoria pública y que la contratación se llevó a cabo, teniendo en cuenta la ley 1150 del 2007 que ampara trabajos artísticos a cargo de una persona natural.

“Yo sí quisiera saber si hubo socialización detrás de este mural, Jorge Iván Ospina. Me imagino que fue participativo. O si no, explíqueles a los caleños por qué están pintando símbolos que no representan a amplios sectores de la ciudad en espacio público”, expresó Murgueitio, en relación a la representación que se realizó en las obras del monumento a la Resistencia, símbolo del estallido social en el oriente de Cali que desde 2021 ha estado envuelto en polémica debido al rechazo que hay desde diferentes sectores.

CALI