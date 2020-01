Escándalo en Buenaventura por 200 nombramientos irregulares

El alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, firmó un nuevo decreto que tumba el nombramiento de más de 200 funcionarios provisionales en la Administración del puerto vallecaucano. Estos nombramientos tendrían problemas jurídicos y habrían sido autorizados el 19 de diciembre del año pasado.

El mandatario dijo que la historia de estos masivos nombramientos que serían irregulares, como lo recalcó en una rueda de prensa, se remonta al 2017 cuando se otorgaron facultades a la Alcaldía por parte del entonces Concejo para modificar la planta de cargos, pero hasta el 31 de diciembre de 2018.



Es por ello que señaló que en un comienzo, las facultades a la Alcaldía hace casi tres años se habrían otorgado sin cumplir los tiempos estipulados, siendo esa una de las anomalías.



Añadió que lo hace para atacar la corrupción, y por la dignidad de Buenaventura y la ciudadanía que lo eligió en octubre del año pasado. Además, reiteró que las facultades para esos nombramientos estaban vencidas.



Vidal afirmó que está acatando la Constitución, y que planea discusiones con el Concejo y la misma ciudadanía para explicar los alcances de su decisión.

"No estamos persiguiendo absolutamente a nadie. Tenemos que actuar acorde con la Ley. El Concejo no debió prorrogar esas facultades y la Alcaldía no debió hacer esos nombramientos dentro de un proceso de modernización de cargos", dijo el Alcalde.

Vidal explicó que la medida tomada este miércolesobedeció a un estudio minucioso que les "indicó que esas facultades estaban vencidas a partir del primero de enero de 2019 y en virtud de dicho vencimiento no se podían continuar con esos nombramietos.



El nuevo mandatario de los bonaverenses también calificó el nombramiento de los 200 funcionarios como "acto administrativo abierto y groseramente ilegal".



El decreto que tumba esa planta de personal es el 0061. El mandatario dijo que puede tumbar esos nombramientos cuando se trata de nombramientos obtenidos "por medios fraudulentos". Reiteró que se basa en la Ley para cumplir con esta revocatoria de los cargos para ejercer control de la legalidad.



No es la primera vez que el alcalde Vidal se refiere al cuestionado nombramiento masivo. De hecho, el pasado 2 de enero, durante la posesión de los concejales de Buenaventura, aseguró que "el panorama de la Administración es complejo".

Dijo que el decreto que habría sustentado los 200 nombramientos habría sido expedido"con la excusa de que el Concejo lo aprobó, en una situación en la que no les pagaron salarios ni primas a los trabajadores que estaban, pero aun así nombraron a más de 200 personas".

En esa posesión de los cabildantes manifestó, además: "Estamos actuando legalmente contra este acto administrativo y vamos a hacer lo que tengamos que hacer".



El mandatario de los bonaverenses recordó que fue elegido bajo el parámetro de una Buenaventura con dignidad y advirtió que no es un juego de palabras. “Es lo que nos merecemos y tenemos todo para llegar a eso, vivir con Dignidad”, enfatizó.



Durante el acto de posesión el alcalde de los bonaverenses ratificó su compromiso de trabajar en conjunto con los concejales por el bienestar de los bonaverenses, a quienes les pidió superar las expectativas que la comunidad tiene con estos nuevos actores políticos, debido a la mala imagen que tienen de la clase política en general.



