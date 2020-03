Tumaqueños resisten al toque de queda de coronavirus

En el segundo día del aislamiento preventivo obligatorio por el coronavirus decretado por el Gobierno Nacional, cientos de habitantes de Tumaco, en Nariño, madrugaron a reclamar los subsidios que ofrece a las familias de bajos recursos económicos y a la tercera edad.



Como si se tratara de un día cualquiera hombres y mujeres sin portar tapabocas y sin conservar las distancias en las filas, salieron a las calles para amontonarse frente a las instalaciones bancarias en medio de gritos y reclamos.

Una de estas particulares escenas se observa a la altura de la Calle Mosquera con Calle 7 de Agosto, en pleno centro del puerto sobre el Pacífico, sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto.



Los angustiados pobladores están reclamando se les haga la pronta entrega de los subsidios correspondientes a los programas sociales Familias en Acción y Adultos Mayores.



La alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, al ser enterada de la clara violación a la norma nacional por los tumaqueños advirtió que “consideramos que todos estos pagos debió haberlos previsto el Gobierno Nacional antes de decretar el aislamiento preventivo obligatorio”.



La funcionaria visiblemente disgustada dijo “como no fue así, nos toca hoy a ustedes comunidad, madres de familia y nosotros como administración ponernos de acuerdo, para hacer de esto lo menos traumático posible”.



Inclusive para evitar la concentración desmedida de personas, se dispuso desde esta mañana que los retiros de los dineros se harán bajo la modalidad del “pico y cédula”, es decir, de acuerdo a los últimos números del documento de identidad en los días correspondientes.



La medida se aplicará así: jueves 26 de marzo, 1 y 2; viernes 27 de marzo, 3 y 4; sábado 28 de marzo, 5 y 6; domingo 29 de marzo, 7 y 8; lunes 30 de marzo, 9 y 0; martes 31 de marzo, 1 y 2 y miércoles 1 de abril, 3 y 4.



Además se está recomendando no asistir con niños y que solo una persona sea la que haga el respectivo retiro del dinero.



También se pide a la ciudadanía tomar las precauciones del caso como usar tapabocas, lavarse las manos al llegar a casa y desinfectar la ropa.



A las madres que aún no tienen tarjeta se les solicita esperar a que el Gobierno Nacional informe cuáles serán las fechas de pago.



Otra situación similar se registró en el sector conocido como El Pindo, al ingreso de Tumaco, cuando cientos de ciudadanos en vehículos y motocicletas pretendían salir a adquirir productos de la canasta familiar hasta los corregimientos vecinos de Llorente, La Guayacana y La Espriella.



La alcaldía también informó que durante el primer día de aislamiento obligatorio las autoridades impusieron un total de 183 comparendos por el incumplimiento al decreto 0506 del mes en curso, al tiempo que se inmovilizaron 40 motocicletas y un bus de servicio público perteneciente a la empresa Transandoná cuando se movilizaba con 7 pasajeros, el conductor y el ayudante.