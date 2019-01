Tumaco se quedó otra vez sin energía 

Más de tres horas completan sin el servicio de energía eléctrica los más de 200.000 habitantes del municipio de Tumaco en la Costa Pacífica de Nariño.

Desde las 3 de la tarde de este martes se interrumpió el suministro del servicio en medio del malestar y preocupación de sus pobladores.



La primera versión que se tejió acerca de la causa del intempestivo racionamiento fue que en el corregimiento La Guayacana, la zona rural del municipio, algunos pobladores habrían cortado un árbol entre las torres 291 y 292 que se habría desplomado sobre la línea de transmisión de energía Tumaco-Pasto.



Sin embargo, la empresa Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) informó que sus operarios aún no han podido llegar al sitio de la afectación por las fuertes lluvias que se registran en las últimas horas, "el punto exacto no se puede determinar aún", indicó la electrificadora.



Ante esta nueva emergencia que deja en la completa oscuridad al puerto nariñense Cedenar determinó poner al servicio las plantas de energía provisionales que suministran el servicio pero de manera parcial.



El informe entregado por subgerente de distribución de energía de Cedenar, Iván López, no es nada alentador cuando advierte que no se sabe con certeza cuál es la causa que originó el apagón; lo único que pudo confirmar es que el daño se encuentra en la línea de interconexión entre Junín y Buchely.



Mientras los operarios de la empresa de manera intensa están tratando de llegar al sitio donde tuvo ocurrencia el daño, se anunció a la comunidad tumaqueña que el servicio de energía sería restablecido probablemente este miércoles en la tarde.



PASTO