Tumaco desterró el covid-19 luego de un pico elevado de casos

Mientras que al comenzar este año en Nariño los contagios por covid-19 aumentaron vertiginosamente, en Tumaco está ocurriendo el fenómeno contrario, en un hecho casi inexplicable y sin antecedente histórico alguno.

Solo basta recordar cómo a mediados de mayo del año anterior en este municipio de la Costa Pacífica con alrededor de 250.000 habitantes, se dispararon las alarmas al acumular 165 casos positivos y al finalizar el mismo mes los habitantes contagiados ascendieron a 600.



Hoy las cifras del Instituto Departamental de Salud demuestran que en Nariño la ocupación de camas UCI alcanza un nivel del 89.7 por ciento, cuando en Tumaco donde se instalaron 15 camas, no llega al 10 por ciento. Mientras que en Pasto se contabilizan 22.015 casos positivos de covid-19, en el municipio costero son 2.144 casos.



Para muchos tumaqueños esta realidad es nada más y nada menos que fruto de la sabiduría popular, pero otros creen que es el resultado del conocimiento de la medicina y de mantener el autocuidado con las pautas de bioseguridad que no se cansan en recomendar las autoridades locales y regionales.



La gerente del Centro Hospital Divino Niño en Tumaco, Carolina Farinango Hernández, aseguró que por su cultura muchos tumaqueños con el nuevo coronavirus prefirieron desde bañarse con agua de matarratón, hasta dormir noches enteras encima de hojas de esa misma planta y no contentos con eso beber el agua hervida del vegetal, acompañada de otros productos naturales como el jengibre y el limón. Fue así como paulatinamente comenzaron a mostrar una sorprendente mejoría en su estado de salud.



Esto sucedió en una vereda ubicada en la frontera marítima con el vecino país del Ecuador, donde en la cercana provincia de Esmeraldas solo el 15 de mayo de 2020 se reportaron 394 casos positivos de covid-19 y hasta el 11 de junio del mismo año se habían registrado 1.339, es decir, hubo un incremento inusitado del 373 por ciento.



“En esas veredas fronterizas no tuvimos mortalidades reportadas y en su momento eran sintomatologías muy leves las que ellos registraban”, declaró la funcionaria, quien atribuyó esa circunstancia tan especial a un tema estrictamente cultural.



“Creo que es muy importante resaltar lo que ha sucedido, aún no logramos entender cómo toda la población en la vereda se logró recuperar”, reveló y no descartó que el matarratón tenga algunos componentes que hayan logrado causar un impacto positivo en los hombres y mujeres que consumieron la bebida.



De los 140 casos positivos que diariamente se atendían en el Centro Hospital Divino Niño, ahora solo se reportan 8 casos en cada semana.

'Tumaco ha sido privilegiado por Dios'

La alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, cuando compara la realidad de Pasto con la de su municipio, precisó que mientras en la capital del departamento la ocupación de camas UCI oscila entre un 85 y 90 por ciento, “la situación es totalmente diferente en Tumaco, aquí no llegamos ni al 10 por ciento de ocupación con respecto a pacientes covid”.



La funcionaria aseguró que Tumaco ha sido privilegiado por Dios al indicar que “hemos mirado cómo a partir del mes de agosto a diciembre del año anterior disminuyeron de forma sustancial los casos de covid-19, hoy tenemos una situación de tranquilidad”.



Sin embargo, insistió en que la comunidad no se puede relajar ni bajar la guardia, por lo que recomendó seguir las normas de bioseguridad y de autocuidado, pero antes de sugerir el consumo de bebidas naturales, consideró la importancia del lavado de manos permanente y el uso del tapabocas.



Angulo es consciente sobre los riesgos que corre la población con la llegada masiva de turistas, como tampoco oculta su temor de que su municipio se convierta en posible receptor del virus, por lo que dispuso el cierre de las atractivas playas los fines de semana.



Para Mario Benavides, gerente del covid-19 en Nariño, entender la realidad de la pandemia en el departamento con la que viven Tumaco y los restantes nueve municipios de la Costa Pacífica de Nariño, es comprender ante todo que la humanidad enfrenta una emergencia sanitaria muy distinta y atípica, a tal punto que las principales potencias en el mundo “con todos los recursos financieros, tecnológicos y humanos no han podido evitar colapsos económicos, incluso, la pérdida de tantas vidas”.



Aseveró que la atención de la pandemia en Nariño resulta aún más compleja por las enormes brechas económicas y sociales existentes aquí, pero aun así aclaró que “se han hecho todos los esfuerzos necesarios para lograr responder de la mejor manera en esta emergencia sanitaria”. Hasta grupos de expertos colocaron en el cuarto lugar al departamento, en cuanto al manejo eficaz del coronavirus se refiere.



Su explicación acerca de la cultura y el saber popular predominante en Tumaco lo llevó a afirmar que el covid-19 es un virus que produce unos síntomas muy similares a algunas clases de gripas, entre ellas la “quiebra patas”, como la denomina la gente en ese territorio.



“Suelen dar fiebres, dolores de cabeza, dolores en los huesos, diarrea, desánimo son síntomas parecidos a los que produce el covid-19, ellos los vienen atendiendo con sus medicinas tradicionales como el matarratón y otras más para contrarrestar esas gripas”, subrayó el funcionario.

Pero, eso sí, Benavides descartó cualquier hipótesis en el sentido de que sean las medicinas naturales las que estén curando a los enfermos de coronavirus, cuando con mayor énfasis concluyó: “lo que no podemos afirmar es que el matarratón es la cura del covid-19, eso implicaría tener un estudio científico que hasta ahora no lo hay”.



Tampoco cree que exista alguna confusión por parte de los pobladores o nativos en este mismo sentido, lo que si es cierto es que ellos han venido curando, por costumbre, cierta clase de gripas con sus bebidas tradicionales, elaboradas a base de plantas originales en estos difíciles tiempos de pandemia.



