Tuluá y Yumbo, los primeros en gestionar refugios para mujeres

Desde la Gobernación del Valle se lanzó el clamor a las alcaldías de los 42 municipios del departamento para la creación de refugios u hogares de acogida a mujeres maltratadas o víctimas de violencias física y psicológica, y hasta en riesgo de ser asesinadas.

La propuesta surgió de la misma Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca ante los más de 80 homicidios de mujeres en la región en lo que va de este año. Solo hasta julio pasado, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que iban 84 reportes de mujeres asesinadas en el departamento, de los cuales, 43 corresponden a Cali; 7, a Buga; y 4, a Jamundí.



Tuluá y Yumbo han sido los municipios que ya gestionaron cupos para formar estos hogares de acogida y poder atender a las víctimas de violencia de género.



El más reciente caso de feminicidio ocurrió en Jamundí, en el sur del Valle, cuya víctima fue Pascuala Rodallega, de 54 años, así como el asesinato de una joven en el municipio Bolívar. Así mismo, el martes de esta semana se llevó a cabo una manifestación, en especial, de mujeres en manifestación por las calles del corregimiento El Cabuyal, en zona rural de Candelaria por el asesinato de Diana Patricia Barona Romero. El crimen ocurrió el pasado 22 de agosto.



“Nosotros necesitamos del apoyo de los alcaldes, la Gobernación tiene unos cupos, pero son mínimos en comparación de todo lo que necesitamos para poder proteger a las mujeres, que inicien con unos cupos en sus municipios”, señaló la secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca, Luz Adriana Londoño.



La funcionaria explicó que este tipo de casos ha tenido un alto incremento en los municipios del departamento, uno de ellos, Jamundí.



“Este tipo de violencia intrafamiliar se venía presentando desde hace mucho tiempo y aquí es donde decimos que es una responsabilidad tripartita, de la institución como la familia y la comunidad en general”, dijo Londoño.

La funcionaria anotó que se trabaja para que funcionarios al recibir las querellas brinden una adecuada orientación en la ruta de atención y hay casos que se asumen como lesiones personales y no como violencia intrafamiliar, que da una condena mínima de seis años. Mientras que las lesiones es un delito excarcelable.



Taller Abierto, Organización no Gubernamental que tiene incidencia en El Cabuyal, en el municipio Candelaria, en el sur del Valle, con su pedagogía popular 'El Empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos', resaltó: "No debemos perder la capacidad de asombro , sensibilidad y visibilización ante actos como éste y las autoridades deben responder".



En los últimos dos años hubo 377 asesinatos de mujeres en el Valle. En 2017 hubo 185 asesinatos y en 2016, 192 restantes. De los 185 casos del año pasado, Cali reportó 99; Palmira tuvo 12; Tuluá, 10, y Yumbo, 9.



Las autoridades advierten que no todos son feminicidios, sino que hay líos de intolerancia o por redes de delitos.



La gobernadora Dilian Francisca Toro dijo se ha avanza en con la Policía y Fiscalía para que opere la Ruta de Atención y Denuncia de la Violencia de Género. Pide no bajar la guardia en el Acuerdo por la Seguridad de las Mujeres del Valle.



Entre los casos de este año también figura el asesinato de Leidy Eliana Ceballos, quien fue atacada con unas tijeras. Su atacante la hirió de gravedad en el cuello, lo que le provocó la muerte. Este caso se registró en el barrio Bolívar de Yumbo, en abril pasado. Dentro de esta investigación hay un detenido, de 35 años.



En marzo de este mismo año, Roseleny Huertas también fue asesinada en Yumbo. La señora había interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar, el 10 de septiembre de 2017. Su expareja es investigada.



Familiares dijeron que la víctima había recibido medida de protección de la Fiscalía y pese a ello continuaron los riesgos. No obstante, la Policía respondió que el 11 de septiembre se le habría informado a la víctima en qué consistía la medida de protección y que luego ella habría cambiado de domicilio, sin informarlo a la Fuerza Pública.



El grupo de Salud Mental y Convivencia Social, de la Secretaría de Salud de Cali, y la Subsecretaría de Equidad de Género del municipio han venido realizando capacitaciones a miembros de la Policía, correspondiente a los corregimientos El Saladito y Felidia.



