Tuluá, sometida por ‘vacunas’ y crímenes de ‘la Inmaculada’

Andrés Fernández* aprieta fuerte a su bebé contra su pecho. Es su primer hijo y solo se tranquiliza cuando se siente cerca de su padre. Está nervioso desde que dos pistoleros en moto aceleraron el paso en una de las calles de Tuluá (Valle) y dispararon contra un hombre que estaba junto a Vanesa Rodríguez, la mamá del pequeño, cuando lo tenía en brazos. Esperaban que un semáforo les diera la señal para cruzar la calle cerca de su vivienda.

En el ataque, el bebé fue impactado en una pierna, y la mamá, en el vientre. En medio de los gritos, el llanto y de los transeúntes intentando guarecerse de los disparos, los dos fueron llevados a una clínica. El hombre, en cambio, quedó tendido muerto en una de las calles de una ciudad que vive bajo zozobra por cuenta de la banda ‘la Inmaculada’ y el narcotráfico. En esa tarde ya les habían disparado a un guarda de tránsito y a su acompañante. El agente recibió siete balazos y permanece en estado crítico.



Este viernes 16 de febrero, seis días después del caos que sembró el terror en la ciudad del centro del Valle por la captura de alias Nacho, uno de los líderes de la banda, junto a sus hermanos presos, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lideró sendos consejos de seguridad en Cali y en Tuluá, donde explicó la necesidad de extender medidas especiales a pueblos vecinos.



“Como hay presión fuerte en Tuluá, esto se va hacia las inmediaciones. De manera que con la Fuerza Pública vamos a disponer que las medidas especiales en Tuluá tengan ejecución y efecto sobre estos municipios vecinos”, dijo el ministro.



La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, expresó, por su parte, que hay que actuar desde ya para evitar que las extorsiones se extiendan a otras zonas del centro y del norte del Valle, que es lo que más teme.



En las calles, por los lados de la galería (plaza de mercado), se ve el patrullar de más de 160 soldados de la Tercera División que avanzan entre el complejo de locales comerciales de ventas de alimentos que abarcan, por lo menos, unas ocho cuadras a la redonda, en pleno centro de la ciudad. De acuerdo con el comandante del Distrito de Policía de Tuluá, teniente coronel Nicolás Guillermo Suárez, la banda sigue moviendo los hilos de los llamados carteles de la papa, el tomate, el plátano, el cilantro y la cebolla. Es así como algunos comerciantes dicen que hay extorsiones que viven a diario y que no les llegan a través de cobradores a la luz del día. Las exigencias de dinero, en algunos casos, de 800.000 pesos mensuales, se las aplican a los dueños de los locales por redes sociales. “Acá la presión es invisible a los ojos. No se ve a primera vista. Las extorsiones se pagan por Nequi”, dice a EL TIEMPO otro comerciante.



Entre tanto, en las afueras de esta localidad de más de 200.000 habitantes también hay más locales, como uno de muebles, donde un padre de familia ha sido extorsionado. “La gente no habla por físico miedo a la banda y a las amenazas”, dice uno de sus hijos.



Cerca de la casa de la familia que terminó afectada en el ataque sicarial, uniformados intensifican su vigilancia en una aparente casona en cuya fachada se lee: 1928. Era el antiguo hospital de Tuluá y pasó a ser uno de los principales puntos de expendios de drogas de ‘la Inmaculada’, a menos de una cuadra del comando de la Policía. Los uniformados están durante 24 horas custodiando este inmueble, donde adentro hay un solar frente a cuartos de inquilinato y otros ‘pagadiario’. Se comunican por pasadizos oscuros. Allí viven familias de muy escasos recursos. “Yo vivo acá con mi mamá. Ella, antes de que llegara la Policía, se mantenía encerrada todo el tiempo porque afuera (en el solar) había mucho problema”, dice uno de los habitantes.



“Es más la gente buena que la gente mala. La gente de aquí en la casona tiene actos de posesión de los inmuebles, pero no tiene titularidad del bien. Entonces, la Policía ha hecho muchos allanamientos, pero a la hora de aplicar la figura de extinción de dominio no puede llevarse a cabo por la falta de esa titularidad”, dice el coronel Suárez.



En Tuluá se nota el aumento de la presencia policial. Se pasó de 250 uniformados a 534. En el barrio La Inmaculada no se han dejado de realizar acciones sorpresa de día o de noche con comandos como el Jungla, unidades con entrenamiento especial para la ejecución de operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, o el Grupo de Operaciones Especiales Rurales (Goer). Pero igual, el miedo sigue. Por lo pronto, el bebé se recupera de su herida en casa, y su madre lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos.



* Nombre cambiado por seguridad.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

Enviada especial de EL TIEMPO

Tuluá

@ElTiempoCali