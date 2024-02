'No aceptamos el chantaje': Petro tras desmanes, quema de carros y homicidios en Tuluá

La situación cada vez es más crítica en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. El 10 de febrero se vivió una noche de terror con la quema de por lo menos cinco vehículos, la muerte de un guardia de tránsito y otro gravemente herido y desmanes que no pararon de generar zozobra en los habitantes de esa localidad.



Puede leer: Noche de caos en Tuluá: militarizada por asesinatos y desmanes, ¿qué detonó la crisis?



El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la situación de orden público indicando que no se dejará chantajear con el actuar de una de las bandas criminales que opera el Tuluá y que tendría el poder en la zona.

​

"La banda la inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje", dijo a través de X.

La banda la inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje. https://t.co/GyVeGMdHqw — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2024

Facebook Twitter Linkedin

Tuluá militarizada. Foto: Tercera Brigada del Ejército

Los desmanes y los diferentes hechos de orden público se agudizaron cuando la Policía Nacional capturó a Mauricio Marín Silva, alias Nacho, jefe del grupo delincuencial de 'La Inmaculada', conocida también como 'La oficina'.



Incluso, hubo un panfleto amenazante que circuló en la ciudad y que vendría de parte de la banda 'La Inmaculada'.



Al ver que todo se salió de control, sobre las 11 p. m. de este sábado, 10 de febrero, se decretó el toque de queda.



Lea también: Este es 'Nacho', el capo capturado por el cual se desató el caos en Tuluá



Sumado a esto, la Tercera Brigada y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, decidieron militarizar el municipio con la presencia de más de 160 soldados.

Muy delicada situación de orden público en Tuluá. Esta noche varios carros incinerados y ataque a funcionarios de tránsito por parte de la banda delincuencial conocida como La Oficina. pic.twitter.com/Tzn3jq0RUY — Ricardo Ospina (@ricarospina) February 11, 2024

Ante la situación de miedo y caos, hoy, 11 de febrero se realiza un consejo de seguridad con la presencia del director de la Policía, general William René Salamanca con el fin de tomar medidas y garantizar la seguridad de más de 200 mil habitantes del municipio.



Por su parte, alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, condenó esta situación y aseguró que se dará con los responsables de estos hechos.



“Condeno y lamento profundamente los atentados sicariales contra los agentes de tránsito de Tuluá Jonny A. Castaño y César Hernández. Solicito a las autoridades investigar estos hechos para dar con los responsables y ofrecer claridad al pueblo tulueño”, dijo el alcalde.

#AEstaHora seguimos con los dispositivos de seguridad en el casco urbano de #Tuluá, el propio comandante de la #TerceraBrigada, brigadier general Juan Rendón Pérez, lidera las acciones para devolver la tranquilidad a los tuluenos. (1)#SiempreATuLado pic.twitter.com/nBSHkcoQRh — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) February 11, 2024

De manera coordinada con la gobernadora @DilianFrancisca hemos tomado la decisión de militarizar #Tuluá y decretar el toque de queda desde las 11:00 de la noche de hoy, también habrá restricción de parrillero durante todo el fin de semana. Necesitamos el apoyo de los tulueños. pic.twitter.com/fShj1PCtZS — Gustavo Vélez (@gustavovelezr) February 11, 2024

El agente de tránsito asesinado con el que se generó conmoción en la localidad fue identificado como César Augusto Hernández, tenía 51 años, encontraba en su vivienda en el barrio Municipal, de la localidad en el centro del Valle.



Allí, hombres armados ingresaron disparando contra el guarda. Una mujer que estaba en el lugar quedó herida.



En cuanto al otro funcionario de apellido Castaño está gravemente herido.

Facebook Twitter Linkedin

César Augusto Hernández, el guarda de tránsito asesinado. Foto: Archivo particular

¿Quién es alias Nacho?

Alias Nacho, uno de los más buscados en el Valle del Cauca, había sido requerido desde 2019 por un juzgado en Buga por tráfico de estupefacientes, homicidio y concierto para delinquir, siendo en diciembre de 2022, dejado en libertad por vencimiento de términos.



Ahora, quien es señalado por la Policía Valle como el cabecilla visible de la banda 'La Inmaculada', una de las más temidas en Tuluá, fue trasladado a Bogotá. 'La Inmaculada' es también conocida como 'La oficina'.



Su captura ocurrió dentro de la estrategia '90 días contra el homicidio', en el desarrollo de una operación articulada por especialidades de la Policía Nacional, en la Vereda Cuayabal, en el corregimiento San Lorenzo, en zona rural del municipio de Tuluá.



Alias Nacho es Mauricio Marín Silva, conocido también como La N y quien es hermano menor de alias Pipe, otro cabecilla de la misma 'Inmaculada'. Este se encuentra preso.



Marín Silva es señalado de ordenar la incineración de carros, entre ellos, un taxi y un furgón en 2023. Es por eso que la noche de caos, el 10 de febrero de este 2024, con quemas de vehículos recordó la práctica de la banda 'La Inmaculada', pues también un taxi fue incinerado. Su conductor quedó con la angustia de perder la posibilidad de seguir trabajando.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Marín Silva, alias Nacho, sindicado de ser de La Inmaculada. Foto: Policía

Melissa Múnera Zambrano

Redacción Nación - EL TIEMPO.