Después de meses de comentarios y debate, Tulio Gómez confirma que pondrá su nombre en una aspiración electoral.



"No tengo impedimento", repite el líder empresarial y del deporte.



En los comentarios figuran como candidatos Miyerlandi Torres, Élmer Montaña, Alejandro Eder, Roberto Ortiz, Hernando Morales, Diana Rojas, Ana Erazo, Danis Rentería, Deninson Mendoza, Juanita Cataño, Darschan Ocampo, Catalina Ortiz, Wilson Ruiz, Mabel Lara y David Millán.



En su momento se citó a Dilian Francisca Toro, pero eso no se ha confirmado.

En la candidatura a la Alcaldía suenan más de 20 nombres, en su mayoría, con campañas que buscan inscripción por firmas y algunos con avales de partidos.



Tulio Gómez es reconocido como empresario, gestor de cadenas de almacenes y luego como accionista máximo del América.



El hecho de ser representante de ese equipo de fútbol y la firma de contratos con la alcaldía pata usar el estadio Pascual Guerrero era señalada como una posible inhabilidad. Gómez dijo que los abogados le indicaron que no hay impedimento jurídico.



El líder manizaleño no ha estado en campañas y no niega que le tocó pensarla porque es política y eso resulta complejo. Anticipa que vendrán críticas y siempre repite que se cubrirá con la sangre de Cristo.



Pero dice que quiere trabajar por Cali, una ciudad que le ha dado todo.



La intención es reunir firmas e inscribirse a las elecciones, para no llegar a un cargo con compromisos como repartir Secretarías.



Anota que quiere trabajar por Cali donde se enraizó con su familia.



En ese sentido señala que esta capital cumplirá 500 años en 2036 y se debe trabajar porque sea la más cívica y bonita.



Una tarea prioritaria es la seguridad, a lo que, dice, se le debe poner presencia de autoridades y tecnología para enfrentar los delitos. Pero cree que se deben sumar oportunidades para los jóvenes y población en condición vulnerable.

Del servicio de transporte habla de un metro que se compagine pronto con el tren de cercanías a ciudades vecinas, en un sistema integrado de transporte.

