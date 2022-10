Es inevitable que a Andrés Felipe Giraldo se le agüen los ojos o incluso, se le escapen algunas lágrimas, cada vez que recuerda el momento exacto cuando se enteró de la libertad de Andrés Felipe Ballesteros en una cárcel de Tanzania en la que permaneció recluido durante ocho años.



Para el Antituiter, como se hace llamar Giraldo en la red social de Twitter, sus lágrimas representan la victoria de lo que considera como justicia, la misma por la cual luchó y movilizó a cientos de personas para devolverle la libertad a su tocayo (como cariñosamente le llama a Ballesteros).



(También lea: Confirman la libertad de colombiano que pasó ocho años en una cárcel de Tanzania)

EL TIEMPO dialogó con Giraldo, un apasionado por la escritura, e periodismo y la justicia, sobre el caso del colombiano que este viernes 21 de octubre tiene prevista su llegada a Bogotá donde se reunirá con sus familiares y seres queridos.

¿Cómo conoció el caso de Andrés Felipe Ballesteros?

Yo dirigía un medio de comunicaciones que se llamaba Crack Media donde hacíamos especiales para hacer noticias perdurables. Una amiga en común de Juan Carlos Ballesteros y mía, me contó el caso del hermano de Juan Carlos y me dijo: “Tengo un amigo al que le metieron un hermano a la cárcel hace cinco años, y en Colombia casi nadie sabe eso y él está desesperado porque quiere que alguien le ayude”.

Mi hermano Andrés ya está próximo a abordar el avión que lo empieza a acercar a nuestra amada Colombia. Gracias Vladimir Fernández, Gracias Andrés Felipe Giraldo! Gracias Monica de Greiff, Gracias Cónsul Cesar Castro, Gracias a vosotros , todas las personas que nos acompañan! pic.twitter.com/tgbM4H6AQF — Psicoterapeuta Juan Ballesteros (@PsicoterapeutaB) October 20, 2022

Como tenía el medio de comunicación quise mirar bien la historia y qué especial había allí, así que contacté a Juan Carlos Ballesteros, cuyo nombre místico es Joseph Yeladim, porque él pertenece a una comunidad católica de carmelitas descalzos. Tuve que llamarlo Joseph porque me decía que lo llamara así.



Empezamos a establecer una amistad y empecé a apersonarme del caso de Ballesteros porque noté que era inocente. Eso me llamó la atención, que estaba injustamente preso en Tanzania porque cuando hablo con él en el 2019, es decir, cinco años después de que capturan a Andrés Felipe, Juan Carlos Ballesteros está saliendo del juicio donde Andrés Felipe lo absuelven.



(También lea: Recaudan 120 millones de pesos y colombiano quedaría libre en Tanzania)



Es decir, a Andrés Felipe no son capaces de formularle cargos porque no hay evidencia de nada; nunca se determina la cantidad de droga que llevaba, nunca dicen qué sustancia llevaba y nunca dijeron para qué la llevaban, en pocas palabras, no había ninguna prueba en contra de él.



Con él hablé en junio que pasa esto y en septiembre hago la primera publicación cuando por fin me llega el documento del juez que certifica que lo absuelven de los cargos y que Andrés Felipe es inocente, sin embargo a él lo recapturan porque en Tanzania no existe no existe honra, ni institucionalidad… y a Andrés Felipe lo vuelven a procesar por los mismos hechos y dura tres años hasta ahora que se le fija una multa y podemos sacarlo de la cárcel.

¿Cómo fue la movilización por redes?

Fue emocionante y frenética. El miércoles 5 de octubre fijan el valor de la multa en chelines tanzanos y son 50 millones de chelines tanzanos, hacemos las cuentas y están entre 22 mil y 25 mil dólares americanos.

Juan Carlos Ballesteros ha luchado por la libertad de su hermano Andrés Felipe (derecha), detenido en Tanzania. Foto: Archivo particular

Pensé que era fácil pedirle al Gobierno esa plata, pues 100 millones en un presupuesto nacional de billones de pesos no debía ser tan complicado. Sin embargo, resulta que el Gobierno no puede poner plata para delincuentes particulares en el resto del mundo, y aquí el asunto para que a Andrés Felipe Ballesteros le fijaran la multa tenía que declararse culpable, sino no existía otra forma de que le fijaran la multa, entonces él tenía que seguir eternamente en ese proceso que nunca le resolvían y pasar 10, 20, 30 años más sin que le pasara un juicio justo.



Él decidió ante la posibilidad de obtener la multa, declararse culpable, entonces cuando nos damos cuenta de que el gobierno no va a poner un centavo, -no porque o quiera- sino porque no podía, miramos otra alternativa.



Hablamos con Juan Carlos Ballesteros y le digo “tenemos que conseguir una cuenta que ustedes puedan administrar y recolectar el dinero que yo muevo eso en redes sociales”.

Juan Carlos Ballesteros vive en Costa Rica, entonces no podía administrar la cuenta. Dijo: “¡Mi mamá!”, pero es que la mamá ni siquiera sabe usar la tarjeta del cajero porque es una señora que tiene conocimientos limitados del sistema financiero y escasamente saca su plata por corresponsal bancario, paga sus cuentas y ya, entonces tampoco era una alternativa.



Andrés Felipe Ballesteros no tiene más hermanos que Juan Carlos y sus padres, entonces puse mi cuenta y empecé a moverla en redes. Hice un hilo extenso explicando la situación.



Ya venía ambientando el caso contando lo que venía pasando, porque esto ya se estaba moviendo gracias al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República y sabía que algo podía pasar en ese sentido. Entonces escribo columnas de opinión los domingos y estaban referidas al caso de Andrés Felipe Ballesteros, de modo que sabían que venían hablando del caso, por eso a la gente no se le hizo raro que hiciera una colecta para ese caso.



Pero dije bueno, me levanto 20 o 30 millones y el resto tenemos que conseguirlo con la empresa privada, esto se va a demorar y nosotros teníamos afán de pagar esa multa rápido porque si se pasaba de cierta fecha entonces le clavaban más de 20 años de cárcel que era lo que estaba sujeta la pena. Es decir, o paga la fianza o le dan entre 20 años o cadena perpetua. A eso se exponía Andrés Felipe Ballesteros.

¿Cómo fue el recaudo?

Abrí mi cuenta, puse un hilo en tuiter explicando la situación y la platica empezó a llegar de a poquitos. El primer día hicimos 18 millones de pesos únicamente; el segundo día nos subimos a 50 millones de pesos, y el caso es que al cuarto día (de jueves a el domingo” a las 12 de la noche habíamos logrado la meta de los 120 millones de pesos, porque aparte de la fianza había que pagar los tiquetes del regreso de Andrés Felipe porque el Estado tampoco los podía cubrir, entonces eso fue como una red de solidaridad que se armó espontáneamente; gente que confió el mí y que había seguido el caso desde hace tiempo porque no estaba cayendo en paracaídas a esta solución.

Estoy conmovido hasta las lágrimas, una vez más. Las llaves de la libertad de Andrés Felipe Ballesteros que armamos entre todos con sus contribuciones, están viajando en este momento a Tanzania. Esperamos que no haya ningún inconveniente. 120 millones de gracias. Los amo. pic.twitter.com/a3qJfiD9oV — El Antituiter. (@andrefelgiraldo) October 12, 2022

Creo que tengo una imagen en Twitter respetable, a pesar de que soy grosero, irreverente y agresivo. Gracias a esa cadena de solidaridad, de gente que le contó a otra gente, anónimos, altruistas y una cantidad de benefactores, logramos recaudar 130 millones de pesos en total, es decir, superamos en 10 millones la meta, porque al otro día, el lunes, llegaron transferencias interbancarias, llegaron giros del exterior.

Esa plata se destinó para la fianza, después hubo que hacer un trámite para trasladar esta plata a la fiscalía de Tanzania. Bancolombia fue la entidad que se portó supremamente bien y nos ayudó con esos trámites.

Yo lloraba todos los días porque veía como la cuenta subía y subía, cada centavo lo invertí en lo que dijimos FACEBOOK

TWITTER

El recaudo fue una aventura hermosa, yo lloraba todos los días porque veía como la cuenta subía y subía, cada centavo lo invertí en lo que dijimos: se fue en la fianza, que costó casi 94 millones de pesos, en los tiquetes que costaron casi 20 millones de pesos y un remanente queda para que cuando Andrés Felipe llegue a Colombia tenga algo con que sobrevivir, pues sus padres no son ricos ni su hermano es pudiente, entonces son unos recursos para que pueda aguantar unos tres o cuatro meses para que pueda vivir de algo cuando regrese.

El ayudar en este caso también le representó un homenaje a la memoria de su padre, el exministro de Justicia Jaime Giraldo Ángel?

Es un homenaje a mi padre, siempre lo he tenido en la mente cada vez que pasa algo bueno y malo. Es una pregunta muy conmovedora para mí porque mi padre murió hace ocho años. El día que se muere mi papá, el 23 de agosto del año 2014, a Andrés Felipe lo están metiendo a la cárcel de Keko (Tanzania), porque a él lo tienen unos días en una especie de unidad de detención provisional y luego lo mandan de manera definitiva a Keko.



Ese traslado se da el mismo día en que muere mi papá, es una coincidencia impresionante. Otra coincidencia es que Colombia contra Tanzania nunca había jugado en ninguna categoría futbolística; ni en mayores, ni juveniles… y justo este sábado, Colombia y Tanzania se van a encontrar en un juego oficial de un campeonato mundial femenino.



El papá y el hermano de Andrés Felipe Ballesteros son de Anserma, Caldas que es el pueblo de mi papá. Son una cantidad de cosas que le dicen a uno que el destino existe.

¿Qué representa su padre para usted?

Mi papá es mi héroe, cada vez que me imagino a Dios tiene la cara de mi papá, pues fue un hombre honesto, trabajador, honrado, consecuente con sus valores y con principios, nunca se le robó un peso a nadie, nunca hizo algo indebido, ni nada criminal, pese a ocupar altos cargos del Estado, como magistrado de la Corte Suprema o como ministro de Justicia.



Fue un hombre pulcro, correcto y eso fue lo que nos enseñó y eso es lo que me motivó a seguir su legado con formas distintas a las de él. Mi padre era un hombre muy puesto, muy respetoso, muy decente, en cambio yo soy más chabacano, más grosero, irreverente… Mi papá era más prudente, pero mi modelo a seguir de buscar la justicia es el de Jaime Giraldo Ángel, mi papá.

¿A qué se dedica ahora?

Coordino las relaciones con la comunidad de una empresa de ingeniería que trabaja todo el tema de aguas. Esto implica proyectos en Providencia y donde estoy ahora, en Mocoa donde se está construyendo el alcantarillado después de la tragedia del 2017.

También escribo en mi portal personal que se llama linotipia.com, donde estoy dirigiendo la parte literaria.



Es un portal que tiene otro director que se llama Francisco Javier Méndez. En este momento no lo tenemos formalizado y lo vamos a hacer, y en este momento tenemos dos ediciones, una literaria y otra periodística. Además dicto cursos de redacción.

