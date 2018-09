Tritul Rimpoché, el Lama que habla sobre la vida espiritual budista

ExpoSer Coomeva llega a su décima versión con grandes conferencistas, pensadores, maestros, guías espirituales y escritores que compartirán sus experiencias y perspectivas sobre la armonía, la felicidad y la conciencia.

Como un llamado y una guía al desarrollo espiritual, la salud integral y el despertar de la conciencia, El Lama Tibetano Gaden Nyari Tritul Rimpoché, estará por segunda vez en el evento que acoge a más de 20 mil asistentes de diferentes países.



Siendo reconocido como la reencarnación de un gran yogui, El III Tritul Rimpoché, ha dedicado su vida a ser maestro de la filosofía, psicología y el espiritualismo budista para difundir sus saberes y experiencias a todos sus discípulos.



"Cada día me siento agradecido de poder enseñar a mis discípulos y amigos a afrontar las emociones negativas con la confianza, el autoconocimiento y la libertad desde la filosofía budista".



¿Cuál será su propósito en ExpoSer?

​Abordaré el budismo desde un modo practico y simple, donde el ser humano aprenda a valorarse internamente y espiritualmente, para estar en armonía consigo mismo y con los demás. Para poder desarrollar esta cualidad interna, es importante tomar conciencia de la vida.

El maestro se siente muy agradecido por compartir sus enseñanzas y experiencias a sus discípulos Foto: Exposer.Coomeva

¿Cómo abarcará su conferencia 'Camino a la felicidad'?

Será un espacio donde contemplaré el sufrimiento como parte de la vida. De allí podemos sacar provecho."El sufrimiento tiene su encanto y la persona debe aprender a transformarlo en algo constructivo y de allí extraer muchos aprendizajes".

​

De esta manera, para el maestro el sufrimiento es un proceso para poder emerger y salir de tanto caos de manera espiritual.

El sufrimiento es como una tatura, una planta venenosa que hace daño. Pero cuando se extrae su esencia se transforma a algo medicinal y curativo FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo ha sido su proceso como maestro?

En el Centro Budista Chakrasamvara en Sevilla España, mi dedicación como maestro ha sido atender a mis discípulos para enseñarles lo mejor a nivel espiritual y material. Mi trabajo es para todas las personas, no solo para los monjes budistas.



"Me siento útil y sensible hacia mis discípulos realizando mi labor con amor y conciencia".



¿Cómo lograr la libertad y el autoconocimiento?

La compasión, la bondad y la felicidad abarcan a todos los seres humanos, desde los niños hasta los adultos mayores. Desde allí logras el despertar de la conciencia. Observar el pasado, el presente y el futuro es muy importante en el budismo, ya que la visión que se tiene de la vida y de las cosas influyen en tu autoconocimiento. Liberarse de los conflictos es necesario para estar espiritualmente y mentalmente presente con lo que eres.



El Lama estará presente este domingo 9 de septiembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico a las 2 p. m.



Valor de la boleta particular 350 mil pesos y para asociados al Grupo Coomeva 198 mil pesos. Informes: Celular 318 340 3044 - Cali 333 0000 - Palmira 273 3300.