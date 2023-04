De día y de noche, organismos de socorro, como la Defensa Civil con la ciudadanía realizaron la búsqueda desesperada de Ana Sofía Alarcón, de 16 años.



La madre de la menor había clamado llorando para que las autoridades ayudaran a encontrarla.

La niña y su familia son oriundos de Tuluá.

Sin embargo, este drama terminó de forma trágica. El cuerpo de la menor fue encontrado sin vida.



El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Andrés Felipe Barragán, confirmó que el cuerpo de la menor fue hallado cerca del pozo Los Patos, en el corregimiento Santa Isabel, en este departamento.

Según la Defensa Civil, la adolescente fue arrastrada por el río La Yuca hasta el sector El Limón.



El mayor Luis Fernando Vélez, de la Defensa Civil, dijo que la niña fue encontrada por un joven en esa zona.

Ana Sofía Alarcón. Foto: Archivo particular



Las autoridades habían indicado que se trabajaba, de manera conjunta, con la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y la Fuerza Aérea Colombiana. Esta última con sobrevuelos.



La madre de Ana Sofía, Luz Adriana Tangarife, lanzó el clamor desde que su hija desapareció el pasado Sábado Santo, en la vereda el Corozo, en Santa Isabel.



“La niña estaba ahí y de un momento a otro, no sabes qué fue lo que pasó, no había peligro para que ella se cayera ni nada… pero cayó al agua y ahí no la volvieron a encontrar”, dijo la señora.



Ana Sofía estudiaba en un colegio en Tuluá y su familia con ella habían estado de paseo durante la Semana Santa, en esta región de Tolima.



CALI