El contrapunteo se activó con las críticas del representante a la Cámara por el Partido Verde, Duvalier Sánchez, ante 'la lentitud y costos' en las obras del puente de Juanchito en la vía a Candelaria y luego por presunto detrimento en compra de respiradores durante la pandemia.



Las diferencias vienen desde hace más de cuatro años por la ampliación de la avenida Cañasgordas, entre Jamundí y Cali.



Roldán dice que valora sus aportes y su control político como saludables para la democracia y la región, pero le invita a corroborar sus análisis y datos.

La gobernadora Clara Luz Roldán soltó el miércoles una descarga de 30 trinos para responder a Sánchez: "Les voy a contar una historia que les va a dar indignación. Párenme bolas. ¡Abro hilo! En 2018 la ampliación de la Avenida Cañasgordas estaba lista, financiada, la plata asignada, era un avance de movilidad importantísimo para el sur de Cali, incluso para el Suroccidente de Colombia".



De acuerdo con Roldán, "la obra iba a impulsar el desarrollo y mejorar el valor de los predios aledaños por lo que en parte se financiaba con el impuesto de valorización, Como se Hace En Muchas Obras En El País. Esto generó rechazo en un sector de la población. La Gobernación buscó explicar beneficios y llegar a acuerdos".



En siguiente trino afirma: "Sin embargo, el hoy representante @DuvalierSanchez

lideró las protestas de la comunidad y las radicalizó".



Y habla de perjudicados: 1. La gente del sur de Cali y Jamundí que siguen sufriendo los interminables trancones:; 2. Negocios y las empresas; 3. Dueños de los predios que se perdieron la valorización y ahora les saldrá por el doble. Pero esto no es lo peor. Ustedes pueden creer que, cinco años después, el mismo represdentante nos viene a decir que “por qué ahora si no hacemos la ampliación de la Avenida Cañasgordas?" ¿Ah?"

Y por cierto, Rep. @DuvalierSanchez, me quedé esperando sus respuestas a este hilo donde desenmascaré las mentiras que dijo sobre el Puente de Juanchito.https://t.co/Zp63DNNTIZ — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) May 16, 2023

Roldán le dice a Sánchez: "usted no nos ha bajado de "corruptos" e “ineficientes”; ahora sí les servimos?, habla de "hacer equipo", de "dejar atrás los colores".



Han pasado 8 años, 29 otrosíes al contrato y la obra sigue generando sobrecostos. Los mismos del Partido de la U en la Gobernación del Valle y se han hecho adiciones financieras FACEBOOK

El 16 de septiembre del año pasado, en el Congreso, Duvalier Sánchez criticó el contrato para el puente de Juanchito, suscrito en 2014. "Han pasado 8 años, 29 otrosíes al contrato y la obra sigue generando sobrecostos. Los mismos del Partido de la U en la Gobernación del Valle y se han hecho adiciones financieras que hoy superan el 50 por ciento del valor inicial del contrato”.



La Gobernadora le dice que se quedó esperando las respuestas a un hilo "donde desenmascaré las mentiras que dijo sobre el Puente de Juanchito...La tardanza en la obra es excesiva, pero le reclamo respetuosamente que no destacó en su análisis ni el estallido social ni la pandemia, dos hechos obvios que la retrasaron y la encarecieron. De no ser por esto la estaríamos entregando".



Aquí no hubo negligencia sino grandes inconvenientes con los que tuvimos que luchar. Usted insinuó que estaban mintiendo sobre la compra del acero FACEBOOK

En otro trino afirma que "aquí no hubo negligencia sino grandes inconvenientes con los que tuvimos que luchar. Usted insinuó que estaban mintiendo sobre la compra del acero e insinuó también que el problema nada tenía que ver con la situación internacional y hasta invitó en la misma audiencia a buscar en Internet a un proveedor local".



Sanchez le dice a la Gobernadora que está del lado del contratista y no de la gente,.



Ella responde que "esta frase, si se quiere populista, es 100% falsa, en este video el Interventor de la obra le explica que llevamos a proceso de incumplimiento al contratista...Yo no sé si usted haya tenido en sus manos una obra civil pública para comprender lo complejo que es y la responsabilidad que implica. Yo he estado al frente de más de 100, ninguna me quedó grande, cero hechos de corrupción, esta no será la excepción".

Con os ojos puestos en Juanchito. Hoy junto a @ArielAnaliza estamos escuchando a la @VeeduriaPuente.



La @GobValle les entregó un cronograma incomprensible que deja muchos vacíos. No hay certezas, hoy los invade la duda y no está claro si el puente lo entregarán. pic.twitter.com/6HuNEYebP9 — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) May 13, 2023

Luego la mandataria habla de los avances de la doble calzada Cali Candelaria, que son "7,4 Km de segunda calzada 100 % terminada Y Sin Peajes".

