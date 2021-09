Cerro que fue campo minado en Caldono hoy es de resistencia por la paz

Antes de empezar el conflicto armado, hace dos décadas, el cerro de Belén era un espacio sagrado de Caldono, en el Cauca, en esa geografía de la cordillera Central, a 67 kilómetros de Popayán y en el camino a Cali.



Las ceremonias ancestrales eran en esa cima. Las familias subían a buscar brisa y descanso o elevar cometa. Los jóvenes, a cantar en sus fogatas. Pero los vientos de guerra los desterraron.



Ese cerro se volvió trinchera, campo minado y plataforma de ataque durante 17 años, ahora brilla una frase que colma los corazones nativos: Yo amo a Caldono.

Desde 1997 hasta 2014 fueron contabilizadas 248 incursiones armadas y más de 500 hostigamientos atribuidos a las antiguas Farc, en Caldono, fundada en 1730, en límites con Santander de Quilichao, Jambaló, Silvia y Piendamó.



La mayoría de pobladores son indígenas en seis resguardos del territorio sath tama kiwe.



De los choques armados, 76 fueron en la cabecera municipal con al menos 110 civiles muertos entre indígenas y campesinos, centenares de familias desplazadas y un sinnúmero de policías, militares y guerrilleros muertos o heridos.



En el registro, después del sufrido municipio de Toribío, Caldono aparece como el segundo poblado urbano y rural en Colombia con más acciones de guerra.

Caldono tras un enfrentamiento armado en sus calles Foto: Archivo

Los residentes del barrio Jardín y los colegios se estremecieron más de una vez en esos años, como cuando un cilindro de gas bajó saltando por las calles de este municipio. Todos y todas se quedaron esperando el estallido, pero se enterró en el suelo.



El 20 de marzo de este año, en el 'Encuentro por la Verdad: Reconocimiento por la vida, Caldono cuenta la Verdad', organizado por la Comisión de la Verdad y la Alcaldía de Caldono, se conocieron esos sufrimientos caldoneños.



La hermana misionera Luz recordó que el 8 de junio de 1999, el colegio Madre Laura fue destruido.



Ese día, la religiosa Estela Trujillo sufrió una herida en la cabeza. Un vecino tomó valor para sacarla cargada pese a los disparos, los tatucos y demás. Ella requirió meses para recuperarse en lo físico y en su memoria.



"Agradecemos a las víctimas por estar aquí y contarnos su dolor. También saludo a los hombres y mujeres que dejaron la guerra y que hoy están aquí en actitud de responder a la petición de verdad de las víctimas", dijo entonces el sacerdote Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

Encuentro por la Verdad: Reconocimiento por la vida, Caldono cuenta la Verdad', Foto: Juan Pablo Rueda / ET

En la jornada se recordó que "una vez, por parlante, les dijeron que les daban cinco minutos para salir del pueblo". Después vino un ataque. "Nos daba miedo de ir a dormir, ir al colegio, estar en el pueblo", dijo la hermana Luz.



En los registros está que el 2 de julio de 2003, los indígenas restacaron al suizo Florian Arnold, presidente de la Fundación de la Mano por Colombia, quien había sido secuestrado horas antes en Mondomo.

Caldono tras un enfrentamiento armado en sus calles Foto: Archivo

En Caldono tampoco olvidan el carrobomba, cargado con tres cilindros, que estalló el 20 de mayo de 2010. La casa de las misioneras volvió a ser destruida.



En el barrio Jardín han tenido que tener valentía y resiliencia para reponerse de tantos impactos y durante tantos años.



Muchos dejaron de arreglar sus fachadas porque podrian volver a sufrir en un próximo ataque.



A las casas y colegios, los niños llegaban con elementos que no habían estallado.

Por eso, en septiembre de 2016 hubo un respiro, cuando se anunció el acuerdo del Gobierno con las Farc, aunque no se perdían los miedos.



El padre Javier Porras ha sido líder para pensar en un nuevo horizonte. Empezó el rescate en las calles de este municipio, donde menos del 30 por ciento de los 34.000 pobladores vive en el área urbana. Hay menos de mil predios frente a más de 7.000 en el territorio rural.



El religioso, que se formó en el Seminario Mayor de San José de Popayán, procedía de El Plateado, corregimiento de Argelia, martirizado por las pugnas de las antiguas Farc, el Eln y paramilitares. Allí estuvo más de cinco años, incuso con la desmovilización de las Farc.



Lo destinaron a Caldono, el municipio donde nació. Volvía a un municipio silencioso y golpeado por el conflicto armado. Los dos colegios destruidos y las casas llenas de rastros de violencia.



En no pocas viviendas sus residentes no habían vuelto a reparar fachadas ante la repetición de ataques. "Para qué resanar y pintar si lo dañaban otra vez", dice un habitante.



Los padres de familia, los cabildos y la comunidad campesina ayudaban a recuperar los colegios pero, según habitantes de Caldono, no se veía ayuda del Estado.



Los primero fue empezar a recuperar las casas y calles. Los habitantes acudieron a jornadas de muralismo para construir memoria colectiva.



Luego empezó a correr la idea de cómo se podría rescatar el cerro de Belén. No era misión sencilla. El espacio estaba convertido en trinchera, con huecos y trampas, el campo estaba minado.



La Conferencia Episcopal Colombiana destaca que en el Modelo de Reintegración Comunitaria (MRC) participaron cerca de 400 personas entre campesinos, indígenas, excombatientes, institucionalidad y fuerza pública liderado por la Iglesia Católica a través del párroco Porras

Padre Javier Porras, gestor de paz en su tierra natal, Caldono. Foto: Archivo particular

Ante la comunidad, el religioso confesó que era triste ver a Caldono en el suelo y hasta las escuelas que debieron ser reubicadas por los combates. Ya no era el cerro de Belén al que se conocía también como Alto de los Reyes o de la Virgen ni para elevar cometarso ver atardeceres.



Pero la comunidad la expresó la voluntad al religioso. "Que el cerro de Belén sea un mirador de paz, que nos mueva el corazón para seguir trabajando por nuestra sociedad, con un corazón reconstruido, lleno de perdón y alejado de las cosas que hacen sentir dolor", dijo el padre Porras.



El sacerdote sostiene que no se pensaba solo en el rescate del sitio, sino que el trasfondo era ayudar a sembrar la paz. Contar con el Ejército, la Policía y los reincorporados en el rescate y respeto al espacio. El apoyo llegó desde seis resguardos.



Por los riesgos se le pidió al Ejército que desminara el territorio.

Edgar Bomba Campo, gobernador del Resguardo San Lorenzo, en Caldono. Foto: Juan Pablo Rueda

La iniciativa del Mirador contó con el respaldo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



También del Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP) y la Corporación Reacción.



Édgar Bomba Campo, gobernador del Resguardo San Lorenzo, en Caldono, dice que no es un secreto que las disidencias no comparten los espacios definidos en el proceso de paz.



Pero la comunidad indígena tiene a todos y todas, incluidos a los reincorporados en su plan de vida.



Farid Julicue, campesino y constructor de paz, que guarda apuntes de tantos años violentos, recuerda que el 20 de julio de este año hubo un hotigamiento "y el miedo está ahí porque en las 248 tomas guerrilleras siempre la población civil quedaba en medio y llevaba del bulto en una guerra del Estado con la guerrilla".

El cerro de Belén es ahora símbolo de paz en Caldono Foto: gencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)

El 20 de abril vino un momento amargo cuando fue asesinada la gobernadora del resguardo de la Laguna SAT Tama kiwe, Sandra Liliana Peña, en el corregimiento Pescador, norte del Cauca.



Las autoridades indígenas detuvieron a dos hombres que reconocieron haber recibido 10 millones de pesos por el crimen y fueron sentenciados a 60 años de cárcel.



En la región se cree que detrás están las disidencias asociadas con bandas del narcotráfico porque ella apoyaba la sustitución de cultivos y rechazada la aspersión con glifosato.



No fue el único susto en este camino por la paz. El 6 de septiembre fue un ataque contra una de las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Fueron detenidos seis integrantes de la disidencia Dagoberto Ramos de las Farc.



El 16 de septiembre vino el asesinato de un comunero y el presunto reclutamiento de dos menores.

Jean Carlo Moreno Florez, gerente de la Cooperativa Multiactiva de Ecomun Esperanza del Pueblo Foto: Juan Pablo Rueda

La violencia contra los firmantes de paz es parte del miedo. El reincorporado Jean Carlo Moreno, gerente de la Cooperativa Multiactiva de Ecomun Esperanza del Pueblo, dice que se sigue con la responsabilidad colectiva de mantener la paz.



Con el mensaje de 'Manos caldoneñas construyendo caminos de paz', el Mirador es uno de los aportes de comunidades indígenas y campesinas para que no se esfume la paz.



"Fuimos de las poblaciones más afectadas, pero le apostamos al buen vivir en nuestro territorio. Necesitamos más que Fueza Pública, la inversión social", dice Arnuldo Noscué Valencia, autoridad Tradicional del resguardo indígena de Tacueyó, en Toribio, el municipio más azotado por ataques de guerrilla".



La ARN considera que la resignificación del Cerro de Belén es la muestra del tejido comunitario en la transformación de escenarios para la paz y la reconciliación.



Una de las idea es construir un museo de memoria indígena y de un municipio que está trabajando porque la guerra no vuelva a convertir sus horas de sueño en una pesadilla.



CALI Y POPAYÁN