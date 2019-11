El mensaje de ese hijo por su padre asesinado hace ocho años

“Quiero ver a Colombia salir adelante”, dice Johan Steven Martínez, el hijo del sargento primero del Ejército Livio José Martínez Estrada, asesinado por la entonces Farc hace ocho años en las selvas del sur del país y quien se quedó grabado en la memoria de colombianos por sus tiernos y sobrecogedores mensajes.

El esperanzador mensaje lo hizo cuando la Vigésima Tercera Brigada del Ejército le rindió un homenaje póstumo en el Parque Bolívar a su padre, junto al monumento que se levantó hace pocos años en homenaje a Martínez y a las víctimas del conflicto armado, a quien fuera el soldado con más tiempo en cautiverio en el mundo entero.

Martínez Estrada había nacido en 1977 en el municipio Ospina (Nariño). El 21 de diciembre de 1997 fue secuestrado por la entonces guerrilla de las Farc, durante la cruenta toma a la base militar de Patascoy, en los límites entre los departamentos de Nariño y Putumayo, aunque la mayoría de los soldados que estuvieron con él privados de la libertad fueron liberados en junio de 2001, el uniformado no tuvo la misma suerte porque permaneció secuestrado.



Su hijo, Johan Steven, hoy ya no es el niño de esas épocas, tiene 21 años de edad y está cursando el noveno semestre de derecho en la Institución Universitaria (Cesmag) en su natal Pasto.



“Hoy estoy terminando una carrera profesional y con todas las esperanzas de ver a Colombia salir adelante”, expresa el ahora joven.



Más gordo y más alto, ahora se autodescribe como el niño que creció durante el conflicto pidiendo la liberación de su padre.



Pero aún más dice que a ese niño “todo el país lo vio crecer, lo vio llorar, lo vio clamar por el pronto regreso de su padre”.



Sobre la reparación simbólica que le hizo el Ejército Nacional a él y a su familia en el emotivo acto, dice que la recibe con mucha gratitud “porque no es el olvido hacia mi padre, cada año se conmemora esta fecha muy triste por cierto para mí”, y cree que conservar su memoria es válido.



Sostiene que fue incansable la lucha que desde muy niño él cumplió pidiendo la pronta liberación de su padre por las carreteras de Nariño, “se trataba de pedirle a la guerrilla de las Farc que se pusiera las manos en el corazón y liberara a mi padre, lamentablemente nunca escucharon las súplicas de un niño que les lloró muchas veces y lo asesinaron”.



Cuando se le pregunta si ya perdonó a las Farc responde con sinceridad: “Si, debemos perdonar, creo que todos debemos hacer un lado el rencor y el odio para que Colombia pueda seguir adelante”.



Confiesa además que siempre le va a guardar mucha gratitud al pueblo nariñense “porque fue muy solidario conmigo y mi familia, siempre estuvo presto a colaborarnos”.



El comandante de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército, coronel Néstor Alexander Duque, recordó que hace 8 años los nariñenses y colombianos conocieron la noticia de la muerte del sargento primero Livio Martínez.



“Este amargo capítulo nos ha permitido fortalecer nuestras capacidades”, reitera el oficial, quien afirma que el sentido homenaje invita a todos los colombianos a trabajar en equipo para derrotar a quienes quieren hacer daño en el país.



A Johan Steven, a su madre Claudia y a su abuela Libia le manifiesta su más profunda admiración y el mayor respeto.



En la ceremonia, la Policía Nacional se unió al homenaje póstumo y le hizo entrega a Johan de una placa especial.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO