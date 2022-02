Las pretensiones de los autores de una Acción Popular en contra de varias entidades del Estado por el papel de estas en el paro nacional del 2021 fueron negadas, en primera instancia, en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca “por la carencia actual de objeto por hecho superado”.

(Puede leer: Activan protección a familia que pidió parar muerte de hijos en Cali)



Los accionantes solicitaban el uso de la fuerza pública, la militarización y el uso de las armas para finalizar las protestas del estallido social.



Las entidades demandadas, Presidencia de la República, Departamento del Valle del Cauca, Unidad Nacional de Protección, MinInterior, Municipios de Candelaria, Palmira, Jamundí y Distrito de Cali, presentaron sus argumentos en la respuesta a la demanda, señalando la importancia del diálogo y la concertación, así como las medidas que se tomaron para levantar los bloqueos.



Cabe recordar que el paro nacional se inició a causa de la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional, que generó un rechazo generalizado.



(Le puede interesar: Video: motociclista rompe vidrio de bus del MIO en Cali)



La directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía de Cali, María del Pilar Cano Sterling, señaló que Cali es pionera en construir acuerdos, como ocurrió el 31 de mayo de 2021 cuando el alcalde Jorge Iván Ospina firmó el Decreto 0304 de 2021.



Cano destacó que la esencia del Decreto 0304 de 2021 era construir confianza entre la administración y la comunidad en el entendido de que el diálogo es el camino, proceso que estuvo acompañado de la Arquidiócesis de Cali y organismos internacionales como la ONU – Alto Comisionado de Derechos Humanos, OEA-MAPP, que se constituyeron en garantes del proceso, junto con la Defensoría del Pueblo, porque lo prioritario era salvaguardar la vida de los ciudadanos.



“Se buscaban soluciones legítimas para reforzar la confianza en la institucionalidad porque no se estaba dialogando con grupos al margen de la ley, sino con jóvenes, algunos universitarios que no han podido continuar sus estudios, bachilleres, jóvenes desempleados, que no han tenido acceso a la educación o a un trabajo formal y tenían mucho por decir”, explicó la Directora Jurídica.

Más noticias de Colombia

Cuatro criminales fracasaron en su intento de robar a domiciliario en Neiva

Conductor ebrio de lujosa camioneta chocó con carro y edificio en Manizales