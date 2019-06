En suspenso, los beneficios del 'papayazo tributario' en Cali

Controversia suscitó una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle que declara la nulidad de un artículo clave en el 'papayazo' destinado a reducir intereses en las obligaciones de contribuyentes del municipio de Cali.



La entidad de la justicia considera que no se tenía competencia para ese fin. Concejales debaten la decisión.



Desde esa corporación aseguran que el Concejo no aprobó ninguna amnistía para los morosos de los impuestos, por consiguiente los tributos no se dejan ni se dejaron de cobrar.

En la providencia, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca ordena la nulidad del Artículo 5 del Acuerdo Municipal 458 del 2018, que otroga alivios a los deudores en las obligaciones netamente tributarias.



De acuerdo con esa sentencia, a partir de los numerales 3 y 4 del Artículo 634 del Estatuto Tributario, ni el Concejo de Cali ni la Alcaldía tienen competencia para otorgar ese tipo de exenciones.

Esa decisión representaría que los caleños ya no tendrían el 90 por ciento del descuento en los intereses de mora de las obligaciones tributarias, entre los que se incluye el impuesto predial.



Daniel López, director encargado del departamento de Hacienda de la Alcaldía, dijo que esperan la notificación y respetarán la sentencia pero el municipio acudirá a su derecho de defensa.

Concejo dice que actuó conforme a norma legal exequible para adoptar ‘papayazo tributario’ a morosos de Cali https://t.co/sZrQdL6VhN pic.twitter.com/VQa9huWUNO — Concejo de Cali (@ConcejoCali) 13 de junio de 2019

La concejala María Grace Figueroa, una de las ponentes del proyecto de Acuerdo 095 que planteaba a la luz de la Ley 1943 de 2018 o ley de financiamiento, y que determinó la tasa de intereses moratorios tributarios de conformidad con la Ley 788 de 2002, lamentó la decisión del Tribunal.



“El fallo tumba la base fundamental del recaudo de los impuesto en mora de Industria y Comercio y Predial, que ofrecía a los morosos descuentos del 90 por ciento al 30 de junio de 2019”, dijo Figueroa Ruiz.



Precisó que el Concejo determinó ofrecer descuentos de los intereses de mora de unos impuestos territoriales (Predial e Industria y Comercio) y no nacionales como lo expresa el fallo.. “Los intereses moratorios de los impuestos nacionales se causan diariamente”.



Fernando Tamayo, presidente del Concejo, dijo que los caleños no deben dejar de pagar y los que ya lo hicieron no tienen nada por qué preocuparse. "Lamento profundamente que se afecte un proyecto que favorece el bolsillo de los caleños”.



En el documento no hay referencia a los alivios en las obligaciones no tributarias.