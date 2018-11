Tribunal avala acuerdo con concesionario Blanco y Negro en sistema MIO

El aval del Tribunal de Arbitramento al acuerdo entre Metrocali y el concesionario Blanco y Negro Masivo, no solo aleja una demanda por 367.000 millonesd de pesos, sino que vislumbra que así ocurrirá con otras dos firmas operadoras del MIO.

La decisión despeja la llegada, en corto plazo de nuevos buses.



El pasado 20 de marzo, bajo la ruta de salvamento del MIO, acordada por el alcalde Maurice Armitage y el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, se firmó el otrosí modificatorio al contrato de concesión con Blanco y Negro Masivo, al que se sumó Empresa de Transporte Masivo (ETM).



La firma conllevaba la presentación de un acuerdo conciliatorio ante el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, lo que se hizo el 25 de abril.



Como era requisito, la Procuraduría Judicial dio visto bueno al acuerdo y el Tribunal de Arbitraje acogió sus argumentos y dejó en firme la conciliación, el 28 de septiembre, así: “por la aprobación del acuerdo conciliatorio según lo acordado por las partes quedan resueltas de manera definitiva las diferencias (…) Blanco y Negro Masivo desiste de las pretensiones”.



El presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, dijo que “se evitó que Metrocali y la Alcaldía pagaran $367.000 millones, valor en que estaban tasadas las pretensiones de Blanco y Negro Masivo. “Es un paso fundamental en el camino de consolidar la reestructuración técnica, legal y financiera del MIO, que ha sido nuestra apuesta para mejorar definitivamente el servicio”.



La Procuraduría Judicial destacó el nuevo modelo de sostenibilidad del MIO y considera que “se ha calculado correctamente la tarifa técnica del MIO y por ello el acuerdo conciliatorio no hace ningún reconocimiento por desequilibrio económico de los contratos de concesión o daños generados por incumplimientos del ente gestor”.

La Procuraduría Judicialy los árbitros del Tribunal destacaron el nuevo modelo de sostenibilidad del MIO que entra a regir a partir de la aprobación de la conciliación: “El acuerdo al que se llega esta fundado exclusivamente en la necesidad del servicio, en el interés general, en la garantía de derechos fundamentales, en el cumplimiento de los fines del Estado".



Orejuela dijo que "esto es muy importante porque avala las actuaciones adelantadas por Metro Cali y el Municipio durante las negociaciones con los concesionarios del MIO”.



La Procuraduría Judicial y el Tribunal de Arbitraje señalan que “Metrocali ha calculado correctamente la tarifa técnica del MIO y por ello el acuerdo conciliatorio no hace ningún reconocimiento por desequilibrio económico de los contratos de concesión o daños generados por incumplimientos del ente gestor”.



Las dos imstancias aclaran que “el acuerdo conciliatorio no representa un beneficio adicional al concesionario distinto a una forma de remuneración que ya se encontraba prevista en el contrato como una alternativa posible y, además, que no se modificó la matriz de riesgos del contrato de concesión”.



También destacan que “para optimizar el servicio se determinaron indicadores de calidad en el desempeño, de cumplimiento, regularidad (puntualidad), operación y estado de flota, así como sanciones y descuentos frente a la remuneración por incumplir los niveles de servicio, además, se aclaran temas como la toma de posesión, causales de caducidad de los contratos, fórmulas de liquidación anticipada de los contratos, ajuste al capítulo de multas, eliminación de la exigencia del cobro judicial de la cláusula penal, entre otras”.



Tras la aprobación del acuerdo conciliatorio muy pronto se empezarán a ver los resultados. El aval de legalidad obtenido permitirá el ingreso al MIO de 52 nuevos buses que prestarán su servicio por las rutas alimentadoras del sistema, vehículos que comenzarán a circular por la ciudad a más tardar en el primer trimestre de 2019.

Esta nueva flota hace parte de la cesión que le hiciera a Blanco y Negro Masivo, la empresa ETM, la otra compañía que firmó y acogió los términos del acuerdo conciliatorio con Metro Cali el 20 de marzo pasado.



“Con dicha cesión se completa la flota de referencia que ETM debía haber incorporado a la operación del MIO de acuerdo con las exigencias del contrato de concesión original. Se trata de 52 buses, todos alimentadores y con aire acondicionado. Uno de ellos ya se encuentra rodando por las calles de Cali, y cuatro más lo harán a partir de noviembre, el resto de esa flota entrará



Con el acuerdo se permitirá el ingreso al MIO de 52 nuevos buses en rutas alimentadoras del sistema, Esta nueva flota hace parte de la cesión que le hiciera ETM a Blanco y Negro. Uno de los carros ya rueda, cuatro llegan en y el resto de esa flota en el primer trimestre de 2019.



El Tribunal coincidió en que el acuerdo conciliatorio no representa un beneficio adicional al concesionario distinto a una forma de remuneración que ya se encontraba prevista en el contrato como una alternativa posible y, además, que no se modificó la matriz de riesgos del contrato de concesión”



Ahora quedan pendientes las salidas con los concesionarios GIT Masivo y Unimetro.

Pendientes de GIT y Unimetro

Aunque ETM y Blanco y Negro ya deben trabajar a tope con su flota, el servicio del MIO seguirá bajo inconsistencia en sus frecuencias hasta que los concesionarios, GIT Masivo y Unimetro no concluyan el proceso de reestructuración técnica, legal y financiera.



Con GIT eso está previsto para el 29 de noviembre, fecha para la cual el Tribunal de Arbitraje emitirá su decisión frente a las expectativas de esta empresa en la demanda contra Metro Cali y el Municipio.