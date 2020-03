En 3 universidades siguen clases, pero con restricciones por covid-19

El coronavirus puso en alerta tres universidades en Cali, sobre todo, por cancelar actividades y visitas de profesores, estudiantes y académicos provenientes del países aquejados por la enfermedad, como China e Italia. También se suspendieron los viajes de quienes son parte de las comunidades educativas al extranjero. Hasta ceremonias de grado y eventos masivos quedaron aplazados.

Mientras en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón siguen las revisiones a viajeros internacionales, con actividades de desinfección en aeronaves. En los buses del MIO, en Cali, promueven campañas para un adecuado lavado de manos y medidas que prevengan el covid-19.

Este mal obligó a que en las universidades del Valle, Autónoma de Occidente y Javeriana de Cali tomaran medidas similares, en las que también se aconsejan actividades a través de plataformas virtuales para evitar el contacto físico. No obstante, en los tres estamentos acordaron que las clases continuarán. Como lo aseguran sus directivas en las tres universidades “con normalidad”.



En la Universidad del Valle, su rector, Édgar Varela, anunció, en un comunicado a toda la comunidad educativa del alma máter, la suspensión a partir de ayer, 11 de marzo, y hasta el sábado 30 de abril, “todos los viajes internacionales tanto de ida como de ingreso, por el riesgo que implican para la comunidad universitaria”.



También señaló que “se implementarán esquemas de teletrabajo, cuando se identifiquen casos de personas que puedan estar contagiadas de algún tipo de gripa o que presenten fiebre y tos seca”.



En este punto, Varela explicó que es para que puedan aislarse o autorrecluirse, reportando a los respectivos servicios de salud a los que se encuentren afiliados y sin que sea necesario que las personas afectadas hagan presencia física en el servicio de salud de la universidad.



Además, “hasta el 30 de abril se suspenden todas las actividades, diferentes a las clases de pregrado y de posgrado, que impliquen aglomeraciones masivas en las sedes universitarias de los once campus, incluyendo eventos de carácter académico, cultural, deportivo, celebraciones y conmemoraciones. Estas actividades serán suspendidas así se hayan otorgado previamente los permisos respectivos”.



Pero Varela advirtió: “En virtud de que estamos en el proceso de recuperar la normalidad académica, las clases no se suspenderán, salvo que circunstancias extremas de riesgo lo ameriten, evento en el cual se comunicará oportunamente”.



Aconsejó que adentro del campus de las diferentes sedes de la Univalle en el departamento, estudiantes, profesores y empleados deberán seguir “los protocolos en relación con mantener la distancia prudente; no saludarse de mano para evitar la contaminación, no sentarse en el suelo y hacer lavado constante de manos para lo cual se dotarán los baños con los elementos necesarios para garantizar la prevención".



El rector de la Javeriana de Cali, el padre Luis Felipe Gómez (SJ), también tomó medidas y en un comunicado, como lo hizo el rector de Univalle, las expuso bajo cinco aspectos. El primero, hábitos personales para prevenir el contagio del covid-19, como evitar el contacto con personas enfermas, al estornudar o toser, cubrirse con la parte interna del codo y si se tienen los síntomas de resfriado, quedarse en casa y usar tapabocas. También, limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan, además de evitar saludar dando la mano, besos o abrazos, evitar tocarse ojos, nariz y boca, y consumo de alimentos animales poco cocidos o crudos.



El sacerdote también indicó que “las clases y actividades académicas programadas para el presente semestre se seguirán realizando con normalidad, y cualquier cambio en las mismas será debidamente informado por la universidad”. Pero resaltó: “Hacer uso de las herramientas virtuales, tales como la plataforma Blackboard, para compartir material académico: presentaciones, videos, documentos, entre otros, que sirvan de apoyo en caso de no asistencia del profesor o de los estudiantes”.



En la Javeriana se suspendieron todos los viajes institucionales por fuera del país por parte de profesores, colaboradores y estudiantes, programados en representación de la universidad. Se postergó la visita de profesores y conferencistas del exterior para eventos en el campus. Estudiantes que regresen al país, deberán contactar a la Oficina de Relaciones Internacionales y a la Dirección del programa respectivo, para coordinar las actividades académicas complementarias o alternativas que sean requeridas para cada caso.



Las ceremonias de grado privadas en la Javeriana para este viernes quedaron canceladas. El diploma y acta de grado quedan con los decanos para ser entregados. Sobre las ceremonias colectivas de grado del 15, 16 y 17 abril “se reprogramarán, dependiendo del curso de los acontecimientos”.



Además, el servicio del Consultorio Jurídico para la comunidad quedó suspendido por dos meses.



En la Universidad Autónoma informaron que se suspende a partir de la fecha la movilidad internacional, entrante y saliente, de colaboradores, estudiantes e invitados, hasta que se emitan nuevas instrucciones. Se seguirán atendiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.



“Se restringen las comisiones y movilidad nacional a las poblaciones anunciadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Si usted ha visitado alguno de estos lugares o ha estado en destinos internacionales en las últimas dos semanas, inclusive de carácter personal, deberá notificarlo al correo electrónico fajimenez@uao.edu.co”, indicó un comunicado.



“Los eventos programados a partir de (hoy) 12 de marzo serán suspendidos o aplazados hasta nuevo aviso. Se podrán realizar los eventos en modalidad virtual en cualquiera de nuestras plataformas. En cuanto a la ceremonia de grados programada para el sábado 16 de mayo, se realizarán ceremonias por facultades y con acceso limitado, evitando concentraciones multitudinarias; las nuevas fechas y logística se comunicarán oportunamente”.



Si alguna persona presenta algún síntoma de gripa o resfriado, se debe notifícar, “de inmediato al jefe de su área, quien evaluará la opción de teletrabajo por un periodo de dos días, en caso de persistir en los síntomas, el jefe validará nuevos términos para esta opción de trabajo. El caso deberá ser reportado al correo electrónico fajimenez@uao.edu.co”.



Además, las clases y actividades académicas seguirán realizándose con normalidad “La opción de flexibilidad académica para estudiantes con afecciones respiratorias será comunicada próximamente por la Vicerrectoría Académica”.



CALI