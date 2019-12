Accidente de tránsito deja tres personas heridas en Popayán

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán, capitán Juan Carlos Gañán, informó que dos niños y un adulto resultaron heridos en un accidente de tránsito que se registró en la tarde de este domingo en Popayán.

El oficial explicó que el percance se produjo en el sector de Río Blanco, norte de la ciudad, cuando un automóvil particular chocó de frente contra un tractocamión que transportaba arena, lo que obligó el cierre de la vía Panamericana mientras organismos de socorro atendían la situación.



Al parecer, la colisión se habría producido porque el conductor del vehículo invadió el carril contrario por causas que hasta ahora se desconocen.



“El padre presentaba un trauma en cráneo que no revestía mayor situación en su rescate, igualmente el vehículo particular tuvo desprendimiento de varias partes de su motor y de su equipo; la gasolina se tuvo que controlar con un proceso de los bomberos que apoyaron a los paramédicos”, explicó Gañán.



El adulto herido corresponde al nombre de Pablo Arteaga, expresidente de la Liga de Atletismo del Cauca y actual Vicepresidente Financiero a nivel Nacional.



Los lesionados fueron trasladados en dos ambulancias a centros asistenciales de la capital caucana.



Las autoridades iniciaron las investigaciones que permitan establecer las causas del accidente.



Tras varios minutos de espera, en la misma tarde de este domingo fue habilitado el paso de esta carretera internacional.



MICHEL ROMOLEROUX

PARA EL TIEMPO - POPAYÁN