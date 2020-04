Tres nuevas víctimas en Cali por covid-19 sufrían otras patologías

Al tiempo que ayer en Cali se escucharon sirenas y pitos, como un mensaje de las autoridades del departamento de que la población no está sola para enfrentar el más grande enemigo en este momento del país y del mundo, el coronavirus, las familias de los médicos Óscar González y Jesús Antonio Cabrales, y allegados aún se preguntan cómo ambos profesionales de la salud se contagiaron del temido mal.

Según el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo de Cali, el doctor Cabrales, un cirujano general de 66 años y egresado de la Universidad Nacional, no había estado en contacto con ninguna persona que hubiera resultado positiva para covid-19 en este centro de salud, por lo que su cadena de contagio estaría relacionada con pacientes a nivel externo. Permaneció 12 días en cuidados intensivos con ventilación mecánica.

El médico formó su familia con otra médica y su hija siguió los pasos de ambos. La esposa, Judith Salcedo, dijo que fue una persona luchadora, pero señaló que a los médicos especialistas no se les están reconociendo sus derechos. Dijo que esta situación en el país ha llevado a los médicos a la mendicidad.

“Los médicos especialistas no tienen derechos a vacaciones, primas, si se enferman, le falta algo no tienen cómo cubrir esas necesidades porque son prestadores de servicios”, dijo. Los galenos están entre las tres personas muertas ayer en Cali. La tercera era un hombre, de 59 años. De acuerdo con Minsalud, ya van 532 de enfermos en el Valle por coronavirus.



“Acompañamos el dolor de su familia y les enviamos un mensaje de agradecimiento por la excelente labor prestada en nuestra institución”, publicó en un comunicado el hospital en el que laboraba el fallecido cirujano.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, enviaron mensajes de condolencias a las tres familias.



Ospina se refirió al médico González, de 57 años, y dijo que no tenía enfermedad de base pero, al parecer, sostenía contacto con pacientes extranjeros. Era un médico que laboraba de manera particular. “Quienes mueren luchando por la vida de otros merecen todo el reconocimiento. Expresamos nuestras condolencias a sus familias y personas cercanas”, se lee en un trino.



“Tenemos una situación muy complicada porque tuvimos tres personas muertas (...) Hasta el momento no tengo un estudio que relacione el ejercicio de la profesión con la causa de la infección. Para nosotros es muy lamentable la muerte de estos colegas que aportaban a la sociedad”, dijo la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.



A su vez, el 90 por ciento de los enfermos en el Valle están en Cali y ante esto, la secretaria de Salud municipal, Miyerlandi Torres, dijo que las autoridades sanitarias buscan casos y redireccionar las muestras. Esto influiría en las cifras elevadas.

Así mismo, indicó que muchos de los pacientes o víctimas mortales tienen enfermedades de base o previas, como diabetes e hipertensión. Por ello, son quienes más deben ser rigurosos en la prevención.



También se tiene en cuenta que unos 2.000 extranjeros llegaron antes del 25 de marzo a Cali, originarios de Europa, Estados Unidos y Ecuador.



Aunque buena parte de los fallecidos superan los 40, los 60 y 80 años, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud (INS), los principales enfermos en el territorio nacional, en el Valle del Cauca y en Cali están concentrados en el rango de edad entre los 20 y los 59 años. Según el programa ‘Cali Cómo Vamos’, que recogió informes del INS, en la capital del departamento, por ejemplo, hasta el pasado martes, de los 406 enfermos en la ciudad por coronavirus, 40 son hombres de entre 20 y 29 años, y 36 mujeres con la misma edad. Siguen 49 pacientes más, de 30 a 39 años, y 34 mujeres en el mismo rango.



En cuanto a los enfermosde 40 a 49 años, 38 son hombres y 39 son mujeres. Entre los 50 y 59 años, 45 son hombres y 25, mujeres.



Ya en el rango de los 60 a 69 años, 26 son hombres y 23 son mujeres. Además, de esos 406 pacientes en Cali, 250 están aislados en sus casas; 88 en hospital; 23 están en cuidados intensivos y 16 habían fallecido.



CALI