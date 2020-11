Tres muertos en accidente de bus en la vía Panamericana

Un aparatoso accidente de tránsito dejó tres personas muertas en la vía Panamericana, entre los municipios de Villa Rica, en Cauca, y Jamundí, en el sur del departamento del Valle.

El capitán Mauricio Díaz Castro, jefe seccional de Tránsito y Transporte en el Cauca explicó que el siniestro se registró alrededor de las 12:10 de la madrugada de este domingo a la altura del sector conocido como La Virgen en Villa Rica, cuando un bus intermunicipal, sin pasajeros, al tratar de esquivar a un ciclista lo arrolla y luego choca contra un vehículo particular para posteriormente volcarse sobre la carretera.



“El conductor por tratar de esquivar la bicicleta pierde el control del bus sufriendo volcamiento lateral izquierdo, en ese momento invade el carril del otro vehículo el cual transitaba por la vía panamericana sentido Norte - Sur, y es colisionado y arrastrado por el bus”, dijo Díaz.



En el accidente, el ciclista falleció y dos ocupantes que se movilizaban en el carro particular.



Se conoció que el automotor está afiliado a la empresa Transporte Sincelejo y cubría la ruta de Santander de Quilichao – Cali.



En video se puede observar como el vehículo donde viajaban las dos personas quedó en latas retorcidas.



Autoridades señalan que la identidad de las víctimas no se ha podido establecer, ya que el ciclista viajaba sin documentos y los ocupantes del carro quedaron destrozados.



“Ya las unidades del laboratorio de criminalística están adelantado todo el proceso de levantamiento”, agregó el jefe seccional de Tránsito y Transporte



Se investiga si la causa del accidente se debió al exceso de velocidad del bus intermunicipal.



POPAYÁN