Misterio tras muerte de 3 hermanos hallados en fosa común en el Valle

Las autoridades confirmaron que los cuerpos hallados en una fosa común en Zarzal, en el norte del Valle del Cauca, corresponden a Jhon Freddy Martínez Caicedo, Leison Martínez Granja y Gustavo adolfo Martínez Bazán, quienes salieron de sus domicilios en el distrito de Buenaventura.

De acuerdo con algunas fuentes, ellos se dirigieron hacia Cali, donde fueron vistos en un sector del centro urbano. También su idea era visitar a unos parientes y cobrar un dinero. Pero luego sus familiares perdieron cualquier contacto con ellos.

Dos de los hermanos. Foto: Archivo particular

Amigos de los hermanos dijeron que buscaron información en hospitales, estaciones de Policía y hasta en la morgue del Instituto de Medicina Legal en Cali.



En redes se asegura que un allegado recibió una llamada en la que le decían que no los buscaran más porque su final había sido trágico.



Así mismo, el lunes 29 de julio pasado fue reportada la desaparición de Johan Riascos y Own Rentería, quienes trabajarían de mototaxistas.



El miércoles apareció asesinado Riascos en aguas del mar Pacífico, mientras que no se ha podido localizar a Rentería, de 19 años.



CALI