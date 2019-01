Identifican a las víctimas del cuádruple homicidio en Jamundí

Tres de los cuatro hombres que fueron asesinados en Jamundí y cuyos cuerpos quedaron boca abajo, luego de que fueron lanzados desde una camioneta que emprendió rumbo desconocido, eran hermanos. La cuarta víctima era un primo.

Uno de ellos fue identificado por una familiar como Silvio Bravo, de 38 años, quien se dedicaba a la agricultura en la región, se conoció también que había llegado a la zona rural de Jamundí a vacunar un ganado.



Silvio era hermano de las también víctimas identificadas como José Ancízar Bravo, de 27 años, y Jhonny Fidencio Bravo, de 34 años. Uno de ellos vivía en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, zona vecina de Jamundí. Su primo, la cuarta persona asesinada, se llamaba Ferney Bravo.



Las autoridades intentan clarificar si fueron víctimas de una pugna o fue un acto de represalia.

Pasada la 1:00 de la tarde del viernes empezó el revuelo cuando caminantes avistaron los cuerpos al lado de la vía destapada, cerca de la cabecera urbana del corregimiento de San Antonio, a una hora de Jamundí.



El coronel Fabián Ospina, comandante operativo de la Policía Metropolitana, confirmó el cuádruple homicidio e indicó que en coordinación con el Ejército se inició un operativo para asegurar el área y realizar las diligencias de levantamiento.



Las autoridades señalaron que los cuerpos fueron bajados de una camioneta, tipo platón, de color negro.



El coronel Ospina anotó que no se pueden anticipar los móviles ni procedencia de los responsables, pero señaló que la banda conocida como 'Los pelusos', asociada al narcotráfico, tiene presencia en el sector.



En los primeros reportes se aseguró que los cuatro hombres presentarían heridas de arma de fuego en la cabeza.



Una versión señala que las víctimas fueron traídas de la parte alta del corregimiento Villacolombia, pero ello no fue confirmado por las autoridades.



El 14 de abril del año pasado murieron seis personas en un confuso enfrentamiento en las afueras del corregimiento de Villacolombia. Primero, Albeiro de Jesús Valencia y Luis Adrián Ascué, campesinos de la vereda El Placer, resultaron muertos cuando un artefacto explosivo cayó en una vivienda. Un día después los organismos de seguridad aseguraron que las otras cuatro personas muertas en ese sitio fueron llevadas para una zona rural de Santander de Quilichao, Cauca.



El pasado 22 de julio, dos hombres asesinaron al líder social Libardo Moreno, quien era el administrador del acueducto de la vereda Las Pilas del corregimiento Villacolombia, a una hora del casco urbano de Jamundí. Este crimen hasta ahora no ha sido aclarado.



Hace cuatro años, hubo un múltiple crimen en el sector La María. Fue en un predio a un lado de la avenida Cañasgordas que conduce a Jamundí, donde ocho personas fueron asesinadas y quedaron boca abajo, algunas con las manos atadas. Eso fue en octubre de 2014. El predio, de la masacre en ese entonces, pertenecia a Yilmar Valencia, oriundo de Zarzal y extraditado recientemente a Estados Unidos.



