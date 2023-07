"Soy María del Carmen Betancourt Ceballos, mamá de Luis Fernando Betancourth Ceballos. Hace 15 días no sé nada de mi hijo. Él está en El Salvador. Quiero saber qué pasa con mi hijo. Es mi único hijo. Él es el que me mantiene. Es un niño de bien. Él se fue a buscar otro horizonte para ayudar a su mamá y para estudiar porque quiere ser un profesional".

La voz de la señora se le quiebra en la grabación de su clamor que termina en lágrimas.



Luis Fernando Betancourth Ceballos es tulueño, como también lo son Aberlaín Bonilla Bedoya y Émerson Andrés López. Fueron detenidos, siendo señalados como presuntos integrantes de pandillas, afirmación que familiares y toda una comunidad en la zona rural de Tuluá rechazan.

Instantes de la protesta pacífica de la comunidad, en Tuluá. Foto: Archivo particular

Los tres vivían en el corregimiento Nariño, de Tuluá. De allí salieron a El Salvador, con el ánimo de buscar un mejor porvenir para ellos, de acuerdo con las familias.



Así lo resaltó doña María del Carmen, al igual que los familiares de los otros dos jóvenes. Todos detenidos a comienzos de junio de este año.



"Es un niño bueno, soy una mamá, estoy destrozada. No sé qué voy a hacer. Necesito que me resuelvan, temo partir de este mundo y no lo puedo ver. Es un niño bueno, lo levanté muy bien levantado", dice la señora llorando.



Los demás familiares coinciden en este clamor y en el mismo video ruegan por saber de los tres jóvenes, esperando la intervención del Gobierno Nacional.



En Tuluá, con allegados, amigos y vecinos organizaron una manifestación con pancartas y velas. Algunos portaban un gran pendón que decía: "Pedimos la libertad de nuestros jóvenes que fueron detenidos injustamente en El Salvador".

Viviana Bonilla, hermana de Aberlaín Bonilla, clama por volverlo a ver. Dijo que su hermano no tiene ningún problema con la justicia en el país y que es uno de los tantos jóvenes que luchan por salir adelante, buscando abrirse camino en otros países, en este caso, en la nación centroamericana, donde quería trabajar y estudiar.

CALI