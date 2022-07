La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca buscarán que en el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego se enrute definitivamente uno de sus proyectos bandera: el Tren de Cercanías.



El objetivo de este proyecto es mejorar la conectividad entre los municipios de Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira a través de un sistema ferroviario de mediana y alta capacidad.

El Tren de Cercanías es la gran apuesta de infraestructura multimodal de región y con este se pretende tener el sistema de transporte más grande de los últimos 20 años.

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, también estará integrado en el sistema.



El director del Departamento de Planeación de la Alcaldía de Cali, Roy Alejandro Barreras, le dijo a este medio que el proyecto está avanzando. “El Tren de Cercanías está en proceso de terminar sus estudios de factibilidad. Nosotros contratamos, en alianza con la Gobernación (del Valle) y los municipios, y con recursos del Gobierno Nacional y del Gobierno Británico, a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), para que hiciera esos estudios”.



Esos estudios de factibilidad, que la FDN encargó a un consultor, deberían estar listos este año, pero, según Barreras, quedarán terminados en el primer semestre de 2023.



Con los estudios de factibilidad debajo del brazo, los alcaldes y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán podrán ir a Bogotá a pedir al nuevo gobierno nacional para la construcción del Tren de Cercanías



“Hasta que no existan diseños de detalle, pues no hay presupuesto detallado, y por lo tanto no hay cómo ir a pedir recursos”, precisó el Director de Planeación Distrital.



El funcionario reveló que una vez el presidente electo regrese de sus vacaciones se buscará una reunión con él para presentarle los proyectos estratégicos del Valle del Cauca y el primero será el Tren de Cercanías.



“Nosotros hemos preparado una serie de iniciativas que vamos a presentarle al presidente electo una vez regrese de sus merecidas vacaciones, y el primer proyecto de ese paquete es el Tren de Cercanías.



Hay otros, está el Plan Ladera, la Universidad Distrital, la reestructuración del sistema de transporte masivo MIO, pero el más importante que vamos a presentar al Gobierno Nacional es sin duda el Tren de Cercanías”, manifestó Barreras.



Cabe recordar que el Tren de Cercanías no fue incluido en el presupuesto nacional del año 2022, decisión del actual gobierno nacional que cayó como un balde de agua fría y fue rechazada por los dirigentes de la región.



Estos coincidieron en que aunque este proyecto ya ha recibido apoyo financiero, entre ellos el del Gobierno Británico, era fundamental que Colombia lo tuviera en cuenta en la distribución del presupuesto nacional y se esperaba que este fuera clave para la reactivación económica del departamento.



La construcción del primer tramo del Tren de Cercanías estaba programada para iniciar en 2023, pero se requería que el proyecto tuviera el apoyo del Gobierno para que, durante este año, se pudieran completar las fases de estructuración legal, técnica y financiera, y que el tema fuera discutido cuando el presupuesto llegara a la plenaria de la Cámara de Representantes.



El Tren de Cercanías recibió la certificación por parte de la Agencia de Cooperación Internacional (APC-Colombia), porque es una intervención que promueve la articulación interinstitucional y se orienta a consolidar la región como un territorio inclusivo, contemporáneo, multimodal y sostenible en materia de transporte.

Ya se articula

Los impulsores del proyecto Tren de Cercanías ya iniciaron una articulación entre los equipos técnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y el ente gestor del sistema de transporte masivo MIO, Metrocali.



La idea es que en la expansión de la infraestructura del sistema masivo MÍO, se tenga en consideración el futuro desarrollo que tendrá el Tren de Cercanías.

Finalmente, esta articulación también ha permitido que se pueda compartir el espacio férreo entre el tren de pasajeros del Tren de Cercanias y el tren de carga del Ferrocarril del Pacífico en su tramo Cali-Yumbo.



El proyecto Tren de Cercanías no fue incluido en el presupuesto nacional para la vigencia 2022, como lo explicó el director de Planeación Distrital de Cali, Roy Alejandro Barreras, debido a que actualmente se adelantan los estudios de factibilidad y no se ha presentado para la solicitud de aval técnico y fiscal, hasta tanto no se cuenten con los estudios técnicos respectivos.



Vale la pena contar un poco de historia de este proyecto. Desde la vigencia 2021 se encuentran en proceso de estructuración los estudios y diseños técnicos a nivel de factibilidad del tramo priorizado comprendido entre Cali (Estación central) y el municipio de Jamundi, así como la estructuración técnica, legal y financiera. Dichos estudios son ejecutados por nuestro aliado estratégico la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, ha señalado en diversas oportunidades que el Tren de Cercanías es uno de los proyectos movilizadores del distrito y tiene una importancia estratégica para la ciudad.



Este medio pudo establecer que desde el Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Cali se está preparando la documentación pertinente para presentarle al nuevo presidente Gustavo Petro Urrego este importante proyecto y abonar el camino para presentar en el segundo semestre del próximo año la solicitud de aval técnico y que el mismo pueda ser cofinanciado hasta en un 70 por ciento por el gobierno nacional y de esta manera materializar este importante proyecto de movilidad para la ciudad región.



Se ha planteado que la estación central en el tramo entre Cali y Jamundí que recorrerá el Tren de Cercanías funcione donde están las instalaciones de Metrocali.

Uno de los mayores retos del Tren de Cercanías es transportar el mayor número de pasajeros en el menor tiempo posible de desplazamiento.



Será un tren ligero y eléctrico que acortará distancias con desplazamientos de 45 minutos. La idea es que también pasarán trenes cada siete minutos.



El Director de Planeación de Cali dijo que el tramo entre Cali y Jamundí comprende 24 kilómetros y 48 estaciones. La inversión en este tramo se calcula en 1,7 billones de pesos.



El tren podrá recorrer distancias del centro al sur de Cali, en 15 minutos, y aumentar las velocidades, especialmente, por fuera del perímetro urbano. Se aspira a transportar a un promedio de entre 61.000 y 240.000 viajeros cada día.



Se espera que en 2025 arranque la operación del primer tramo del tren, del total de 72 kilómetros en 48 estaciones.



Esta operación empezará con 18 de los 86 vehículos contemplados en el proyecto.

