Hay leyendas nadando en el que fue bautizado lago de la Babilla, en una entrada del barrio Ciudad Jardín, sur de Cali.



El nombre se debe a que al menos tres babillas, según las versiones, pudieron ser traídas por un ‘nuevo rico’ a mediados de los 80 y entraron a ese humedal. El primer reporte de su presencia es de 1998.

Ahora hay un capítulo más en esa historia cuando se anuncia, otra vez, que serán trasladas ocho de las babillas más bebés que habitan en el lago. Se trata de la especie caimán de anteojos,



Su destino está en el Pacífico, a un hábitat natural, pero sobre todo donde no corran riesgo ni lo generen a quienes visitan el ecoparque de Cali.



Es una decisión de la Departamento Administrativa de Gestión del Medio Ambiente (Dagma). Pero no todas se irán porque la especie ha encontrado un espacio de vida. Se quedarán cuatro de las más mayores, dijo Óscar Villani, subdirector de esa entidad.



Uno de los motivos está en proteger a los mismos animales, así como mantener unas condiciones para la segura visita de caminantes, atletas y turistas de Cali y otras ciudades.

Babilla en lago de Cali Foto: Santiago Saldarriaga

No es la primera vez que se habla de trasteo de las babillas. A fines de los 90 se intentó un traslado, pero no lo lograron 4 estudiantes de biología y 2 pescadores.



Entonces, solo se mencionaba uno o dos animales. Cuentan que, por esos días, un hombre reclamó que todo lo del lago era suyo y no podía ser tocado.



Las babillas que sean retiradas del lago pasarán a cuarentena a cargo del Dagma. Luego sí serían llevadas a los espacios escogidos.



En julio de 2019 fue trasladada una de las babillas que había salido lesionada; el 10 de octubre de 2020 una amaneció muerta.



La babilla es un reptil carnívoro en cursos de agua dulce, ciénagas y pantanos en el sur de México, Centroamérica y el noroeste de América del Sur.

