En esas tareas de mantenimiento, Medicina Legal en Cali determina traslados de algunos cuerpos de acuerdo con la actividad y las posibilidades de identificación en esa entidad oficial.



La situación no deja de tener comentarios o alarma y angustia como la familia de una adolescente, de 13 años cuyo cuerpo, sin identificar en esos momentos, había sido trasladado a Buga.

Los trabajos en cuartos fríos del Instituto de Medicina Legal en Cali han llevado a que se requiera el traslado de algunos cadáveres hasta las vecinas ciudades de Palmira o Buga.



Era el tema en la puerta de la morgue en esta capital, donde dolientes se preguntaban sobre lo qué estaba pasando.



Medicina Legal en el Valle del Cauca, encabezado por el doctor Jairo Silva, precisa que no se trata de daños ni averias, sino que este año comenzó una renovación y mantenimiento.



La idea es que las instalaciones queden en óptimo estado en los pisos, el sistema de refrigeración, los condensadores y el aspecto locativo.



En el plan de contingencia desde hace dos meses, ante la falta de neveras, se transportan uno o dos cuerpos, que no tienen en esos momentos la condición de ser identificados, pero se procura que al reconocimiento se haga la entrega.



Hay un vehículo disponible para traer los cuerpos en la mañana y la tarde. Los traslados dependen de la cantidad de cadáveres, pero se busca no generar malestar a los dolientes.



La movilización de los cuerpos es una tarea de Medicina Legal y no se le traslada a los usuarios.



En algunos casos, los allegados han ido hasta Palmira y Buga a retirar, en forma personal, a sus fallecidos, porque así lo han decidido.

