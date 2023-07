Dos semanas después del video en el que un pistolero se acerca a su espalda y se le traba el arma, Andrés Miguel Restrepo fue asesinado en un apartamento en el municipio de Jamundí.



En el mismo sitio murió baleada Dana Michelle Arce.

El 12 de julio trascendió un video en el que se aprecia cuando un hombre de gorra está parado frente a un negocio y a su espalda llega un pistolero que intenta dispararle en la cabeza.



El atentado queda frustrado porque aparentemente el arma se le traba al sicario que escapa a pie. La víctima de ese acto frustrado no se dio cuenta, sino un rato después de lo cerca que estuvo de la muerte.

Un hombre en la tarde de hoy se salvo de ser ultimado por un sicario donde al parecer el arma se le puso defectuosa, el sicario varias veces intentó dispararle en la cabeza.

El seguimiento de autoridades determinó que ese caso se presentó en la calle 101, entre carreras 13 y 12 en la avenida Germán Lopera de Turbo, a más de seis horas de Medellín.

Andrés Miguel Restrepo asesinado al lado de una mujer en Jamundí procedía de Antioquia Foto: Archivo particular

Desde ese momento se perdió la pista de quien se había salvado de ser víctima del gatillero.



A las 3:45 de la madrugada de este miércoles 26 de julio, se reportó un hecho violento en un conjunto residencial del municipio de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca, en la salida hacia Popayán y a menos de 10 minutos de Cali.



La Policía recibió el reporte de una situación confusa en uno de los apartamentos. Una patrulla del cuadrante se dirigió al sitio y verificó que se había presentado un atentado a bala, dijo el coronel Freddy Pardo, comandante Distrito de Policía No 6 Jamundí.



En la inspección se encontraron dos cuerpos sin vida con heridas causadas con arma de fuego. Las dos personas, al parecer, compartían desde el martes 25 de julio, dijo el coronel Pardo.



No hay claridad si el ataque fue cometido con armas dotadas de silenciador. En el área no se reportó ninguna situación. Solo que se habrían escuchado unos gritos.



El coronel señaló que se podría tratar de ajuste de cuentas en el municipio de Turbo. Las dos víctimas serían oriundas de Antioquia, pero no se reportó que tuvieran antecedentes.