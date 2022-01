El monumento a Jovita Feijóo, que le rinde homenaje a la también llamada ‘Reina de Cali’ se alista para mostrar su nuevo rostro.



Su creador, el maestro caleño Diego Pombo, ha pasado por las duras y las maduras para adelantar la restauración de esta emblemática edificación de la ciudad inaugurada el 31 de diciembre, del año 2007.



Después de haber tocado varias puertas, resistir promesas incumplidas y la vandalización en el marco del estallido social caleño, el artista plástico se las ingenió para hacer que este monumento, ubicado en el Parque de los Estudiantes, pudiera brillar de nuevo.



“La escultura está bastante avanzada, digamos que en un 80 por ciento en la parte de la escultórica, solo le falta el ramo como tal. A finales de diciembre estuvimos acomodándolo con el soldador allí, pero falta pintarlo y acomodarlo mejor. Ese proceso está bastante adelantado”, resalta Pombo, quien también está a la cabeza del Teatro Salamandra del Barco Ebrio.



Se debe tener en cuenta que la restauración de Jovita está acompañada de una edificación en forma de una estantería de libros de escritores destacados de la región.



“En la parte de los libros hemos avanzado bastante. Ya tenemos los títulos, los autores, ya tengo confirmado los artistas que van a participar, los que he invitado. Algunos de estos libros los van a ilustrar artistas invitados y otros yo”, detalló Pombo.

El 29 de mayo personas desconocidas pintaron el vestido del monumento, de negro. Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Aunque inicialmente quería inaugurarla en diciembre, tuvo que posponer su intención debido a la gran cantidad de eventos que se iban a realizar por parte de la Alcaldía de Cali como de privados.



Pombo considera que la reinauguración de Jovita la hará en este mes “por estrategia”. “Se ha trabajado mucho en ello”.



“La obra es una belleza, ya tiene su pintura, su traje, sus colores, cómo va a ir arriba, pero nos falta el ramo y otras cosas como las ilustraciones de los libros que le van a dar una connotación muy distinta. Va a quedar bellísimo”, resalta el artista plástico.



Añade que uno de los propósitos con la restauración del monumento es convertirlo en una “exposición permanente y un atractivo para el turista que quiera conocer cuáles son las obras principales de la literatura vallecaucana, por eso se diseñó una estantería de biblioteca”.



El artista caldense de nacimiento y caleño por adopción quiere que el acto de mostrar la restauración del monumento sea por todo lo alto. Por eso adelanta gestiones para contar con agrupaciones musicales invitadas al igual que referentes del arte regional, entre los que se encuentran Jotamario Arbeláez, Julio César Londoño y Javier Tafur.



También espera contar con la participación de grupos de jóvenes del sector donde está ubicado el monumento.



Alrededor del monumento, Pombo también quiere realizar una pintatón con referentes de la gráfica caleña.

La financiación, la piedra en el zapato

Diego Pombo asegura que uno de los temas complejos y por los cuales el proceso de restauración se ha visto estancado ha sido la financiación.



A pesar de las dificultades todo el trabajo lo ha adelantado a través de la autogestión.

“Algunos privados me pusieron plata, que por cierto, ya se acabó, y a otros les faltaba poner la mitad, pero por tema de vacaciones se había retrasado un poco”, cuenta Pombo.



De su bolsillo ha financiado por ejemplo, las placas de esténcil que fueron elaboradas en acetato y cortadas con láser.



Aunque en un momento la Secretaría de Cultura de Cali había anunciado que iba a contribuir con el proceso de restauración, según el artista, todo quedó en veremos.



En el mes de julio, esta dependencia municipal había manifestado que están a la espera de las aseguradoras que no solo se iban a encargar del monumento, también de la fuente que lo rodea, y otros puntos que se encuentran dañados.



Mientras eso pasa, el creador del monumento de Jovita no ve la hora que llegue el día de su reinauguración, que espera tenga el apoyo de los caleños.

