Covid-19 vino del exterior y hoy corre en todos los barrios de Cali

La epidemia está corriendo más hacia el oriente de Cali, donde hay más densidad poblacional y mayor vulnerabilidad social y económica.

Esa es la advertencia que hace la epidemióloga Lyda Osorio, PhD, y quien construye la curva epidémica del covid-19 en Cali para la administración municipal.



Osorio explicó que un primer patrón de propagación del virus señala que este ingresó a la ciudad a través de personas que arribaron del exterior, los llamados casos importados, y se ubicaron en tres sectores: el nororiente, el suroccidente y el suroriente, donde se desarrolló una microepidemia del nuevo coronavirus. En esos sitios, debido a actividades de sensibilización y control por parte de la administración municipal, se logró contener temporalmente la epidemia.



Sin embargo, después se generaron otros tres puntos de diseminación del virus: la zona del Gran Limonar, Meléndez y la ladera (Siloé). Ese foco de la infección se expandió luego hacia San Fernando y la zona norte.



Tras la identificación de esos dos puntos focalizados de diseminación, se presentó una dispersión espacial en toda la ciudad. Hoy, el virus está presente prácticamente en todas las comunas.



Actualmente, el nivel de transmisión del virus, lo que se conoce como la curva epidémica, es estable, la curva está aplanada, y la gran cantidad de casos positivos (cerca de 470 casos en Cali), se debe a la expansión geográfica del virus en la ciudad.



En cuanto a las condiciones de salud de los contagiados, Osorio comentó entre los pacientes hospitalizados por el virus, hay casos de neumonía grave, que van a requerir estar una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De hecho, hasta el sábado pasado había 45 en UCI.



Osorio explicó que el equipo de especialistas que ella coordina hace un mapeo diario de los casos que permiten identificar las zonas de transmisión del virus. Además, se puede identificar los patrones de la diseminación del virus en la ciudad.



Los barrios y sectores de Cali donde la Alcaldía de la ciudad y las demás autoridades sanitarias de la región han identificado un muy alto nivel de casos de coronavirus, teniendo en cuenta todo el tiempo de la cuarentena y el avance acelerado de contagios de la enfermedad, son El Morichal de Comfandi, en la comuna 15, una de las tres que conforman el Distrito de Aguablanca, y Ciudad Córdoba, en la comuna 16.



El primero corresponde al oriente de Cali. Ciudad Córdoba está en el suroriente. Estos dos barrios forman parte de un listado de 11 zonas, todas con un muy alto nivel de casos confirmados de covid-19.



Es así que Mojica es uno de los puntos críticos con Manuela Beltrán y El Vergel, todos en Aguablanca.



En ese listado también figuran Ciudadela del Río, en la comuna 21, del oriente caleño; Ciudadela Floralia, en el nororiente; y Lleras Camargo, en la comuna 20. Esta es la de Siloé, en la ladera de la capital vallecaucana.



Estos ocho barrios son los priorizados, pero dentro del listado de los que tienen muy alto nivel de casos positivos también están Brisas de Los Álamos, en el norte de la ciudad; El Guabal y Caney, en el sur; y República de Israel, en la comuna 16. No obstante, estos tres últimos barrios no están dentro los ocho primeros mencionados y que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, catalogó como priorizados para ejecutar acciones más intensas.



En el listado de los barrios con muy alto nivel de casos de coronavirus se destaca que en Ciudadela del Río el nivel de casos probables es medio, pero es muy alto en El Guabal y en El Morichal.



En Mojica, Manuela Beltrán, Ciudadela Floralia y El Vergel, el nivel de casos probables es alto, según los datos de la Secretaría de Salud de Cali. Lleras Camargo no reportó nivel de casos probables.



CALI