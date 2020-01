Tras entregar la Gobernación del Valle, Dilian Toro analiza su futuro

La exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se toma sus días para descansar y pensar en su futuro.¿Se incorporará al Gobierno Nacional en un ministerio o una embajada? ¿Se lanzará a la Presidencia?

“Voy a compartir en familia y, pues, a realizar la agenda que ya tenía de trabajo por la comunidad, que es lo que me apasiona”, respondió Toro tras hacer el relevo con Clara Luz Roldán.



A la sucesora, Toro le aconseja “no olvidar la gente, escucharla como mayor herramienta de gobernante para ser cercana a las necesidades de la comunidad”.



Toro califica como reto seguir avanzando en la calidad educativa “porque pasamos del puesto 67 al 18 pero no es lo mejor, debemos seguir. Y terminar obras que van en 70 ú 80 por ciento”.



La médica no soltó prenda de su futuro ni lo que se dice en los mentideros políticos sobre que le habrían ofrecido un Ministerio, y que ella respondido que solo iría a Salud.



La exmandataria señaló que en el corto plazo aceptará invitaciones desde algunos departamentos para dar “asesorías” y “conferencias”.



“No tengo nada concreto, no he recibido ninguna propuesta. Yo solamente le agradezco a Dios que estos cuatro años por el Valle me permitieron mostrar mis

capacidades como mujer en el servicio público, que quiero y estoy comprometida con mi región y mi país”, afirmó.



En los Premios de Colombia Líder, Toro fue exaltada como la mejor gobernadora de departamentos categoría Especial 1 y 2. Está orgullosa “de haberle devuelto al Valle el lugar protagónico con un liderazgo colectivo, a los vallecaucanos el orgullo por su tierra y a los dirigentes confianza para enfrentar los problemas”.

.

Destaca que el Valle sea el primero en desempeño fiscal y que haya recuperado la categoría Especial y alcanzado calificación AAA, que permite generar inversión.

Otro logro es haber “salvado” la red pública de salud y el Hospital Universitario del Valle, que estaba en una situación financiera al borde de la liquidación.



Y está feliz con el programa ‘Valle oro puro’ con el que, tras 23 años, se volvieron a ganar los Juegos Nacionales, y los Juegos Paranacionales, en Bolívar.