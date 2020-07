Tras encuesta, 149 colegios del Valle no vuelven a clases presenciales

A 1.280 docentes no se les facilita regresar a sus tareas por asuntos de salud. Otros 2.000 viven en sus domicilios con adultos mayores.



Mientras tanto, un 90 por ciento de los padres de familia no permitirían a sus hijos ir a clases. Son los resultados de una encuesta por la que se determinó ue en agosto los estudiantes no volverán en forma presencial en 34 municipios.

La consulta llegó en forma virtual a las alcaldías, rectores, docentes, padres y personeros.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán y la secretaria de Educación, Mariluz Zuluaga, anunciaron que no volverán el mes próximo, en forma presencial, estudiantes de 149 instituciones oficiales de los 34 municipios.



“En las consultas se buscó la caracterización de los componentes institucionales y el análisis de la disponibilidad de recursos y requerimientos tecnológicos”, dijo Zuluaga.



Con las secretarías de Salud y Gobierno se analizaron protocolos de bioseguridad.

La Gobernara solicitó que en los municipios se creara un comité responsable de analizar las variables para determinar el regreso paulatino a las aulas, una vez logradas las condiciones necesarias y respetando la potestad de las comunidades educativas.



También se realizaron reuniones virtuales con delegados de las secretarías de Salud y de Gobierno para establecer los protocolos de bioseguridad que serán usados en el momento que se cuente con las condiciones para el retornos a las aulas.



“En los comités deben estar las secretarías de Educación y Salud, el alcalde, rectores, coordinadores y consejos directivos de las instituciones educativas”, dijo Roldán.

CALI