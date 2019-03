Tras el susto por fuerte sismo quedaron las grietas en norte del Valle

Luego del sismo de 6,1 grados y de 124 kilómetros de profundidad, con epicentro en Versalles, autoridades no reportaron víctimas.

Pero, el fenómeno causó grietas y algunos daños en edificaciones de Versalles, Restrepo y Cali.



La Alcaldía de Versalles dio un parte de tranquilidad al sostener que no hubo heridos ni muertos. Se reportaron grietas en viviendas.



En el sector Camino Real, en Cali, cuatro personas atrapadas en ascensor fueron rescatadas ilesas por los Bomberos que inspeccionaron 2 postes por amenaza de caer en Ciudad Jardín y en Alto Nápoles, así como una antena en Los Cámbulos.



En Restrepo, norte del Valle del Cauca, el excomandante de Bomberos de esta localidad Roberto Arbeláez dijo que se presentaron unas grietas en una de las dos torres de la iglesia de esta población.



Así mismo, un techo de una vivienda el municipio Argelia, en el Valle, se vino abajo. No hubo heridos.



Aldóver Aristizábal, concejal de El Dovio, también población del norte del Valle, señaló que no hubo graves afectaciones en esta localidad ni víctimas que lamentar.



CALI