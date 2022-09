En Jamundí surgió la pregunta de quién robó el busto de la deportista vallecaucana Yuri Alvear. Este fue homenaje a la medallista de los Juegos Olímpicos en judo.

Fue el director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Jamundí, Andrés Felipe Sandoval, lanzó el SOS por el hurto del monumento.



La escultura estaba en las instalaciones del coliseo que lleva el mismo nombre de Yuri Alvear.



"Lamentamos profundamente el busto de Yuri Alvear que fue sacado de las inmediaciones del coliseo que lleva su nombre", informó Sandoval.



Explicó que se está haciendo un trabajo con grupo especializado de la Fiscalía y la Sijín de la Policía para dar con el paradero del busto de la medallista y capturar a los responsables.



La escultura fue hecha por el artista caleño Juan Callejas, que utilizó fibra de vidrio y acabados metálicos.



CALI