Autoridades desmienten alerta epidemiológica en el Valle del Cauca

A 69 ascendió el número de personas afectadas por una sustancia, aun no determinada, que arrojo, al parecer, un hombre, en un colegio de Dagua.



La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, salió a desmentir un audio sobre una supuesta contaminación con bacteria en el agua de ese municipio.

"Quiero informarle a la comunidad que es completamente falso. Lo que hubo en Dagua, que no se sabe qué pasó y en lo que hubo 60 personas, entre niños y adultos, afectados, fue algo que alguien tiró, pero no se sabe qué es", dijo la mandataria.



Informó que se están realizando pruebas toxicológicas tanto en orina como en sangre para poder identificar qué fue lo que pasó en Dagua, porque fue en un sitio en específico. El jueves un hombre con apariencia de indigencia arrojó una sustancia en la Institución Educativa Gimnasio del Dagua.



La Gobernadora agregó que los pacientes han sido dados de alta. Al HUV llegaron 15 personas, a Imbanaco cinco más y las demás fueron atendidas en el hospital de Dagua.



"Ayer estuve visitando dos en el Hospital Universitario que estaban en cuidados intensivos: Una niña que ya estaba bien y un médico que estaba para salir. Entonces es importante decirle a la comunidad que no es cierto, que no es verdad lo que están diciendo. No ha pasado lo que dice ese audio que corre por las redes, es falso", dijo.



De acuerdo con las autoridades de salud del Valle del Cauca, ni en Dagua ni en ningún municipio del departamento hay alerta epidemiológica y los hospitales locales de mediana y alta complejidad y la red de clínicas privadas funcionan normalmente.



