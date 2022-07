Habitantes de Pueblo Joven, parte alta de la comuna 20, en la ladera de Cali donde también está el barrio Siloé, claman por agua, tras un daño en planta La Reforma por inestabilidad de suelos.



El problema se presentó en una tubería de 12 pulgadas en la vereda El Mango, cuesta arriba de la comuna.



Pero la situación lleva un mes.

En la comuna se ha dificultado, el acceso de maquinaria, de acuerdo con las Empresas Municipales de Cali (Emcali) por ser una zona con pendientes. Los trabajos se están haciendo, de manera manual, por operarios de la empresa.



La comuna 20 es la montaña poblada desde hace un siglo y que está atravesada por siete quebradas, tiene terrenos cada vez más propensos a desmoronarse en el suroccidente de Cali.

Esta es la comuna, cuyas entrañas fueron en el pasado minas de carbón, donde su número de habitantes podría equipararse con un municipio intermedio del país (casi 70.000 pobladores).



El riesgo de desplomes de casas lleva años. Es una bomba de tiempo por los severos cambios de clima en la ‘loma de Siloé’ (así se suele conocer a la comuna, pese a que Siloé es un barrio y fue uno de los primeros fundados en la ladera).

Según Emcali, desde el pasado sábado llegaron carrotanques y avanzan los arreglos en Pueblo Joven y en la vereda El Mango.



Sin embargo, operarios han encontrado que las tuberías están en zonas que se han venido desmoronando por lo que las reparaciones exigen hacerlo sin el agua corriendo, pues la situación podría ser peor.



No obstante, la población pide soluciones por este panorama agravado desde junio.



Además de Pueblo Joven, en el barrio Brisas de Mayo, también en la comuna 20, así como La Sirena y parte del aledaño corregimiento Los Andes con la vereda El Mango, más arriba de la montaña, han tenido aprietos con el servicio del agua en este último mes.

El gerente de Acueducto de Emcali, Humberto Serna, y funcionarios del área informaron que han venido inspeccionando el avance en los trabajos de reparación del daño en la red de conducción de agua potable de la planta La Reforma. Esta es la planta que abastece a la comuna 20 y al resto de la ladera o zona montañosa en Cali.



El directivo dijo que el difícil acceso de la maquinaria también ha dificultado la reparación de manera más ágil, pero recalcó que no se está haciendo ninguna desviación del líquido.



La ladera de Siloé vive con riesgos de derrumbes, que también tocan a las otras dos comunas del occidente montañoso de la ciudad: la 1 y la 18.



Pero la inclemencia de las precipitaciones de los últimos meses golpeó con más fuerza a la comuna 20 desde comienzos del año, no solo desde el pasado 4 de junio, cuando el oeste y el norte de Cali tuvieron el agua en la cintura por inundaciones, debido a la creciente del río tutelar.



De acuerdo con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali, el 4 de junio de este 2022 llovió durante tres horas lo que llueve en un mes y medio. En un mes de junio llueven 55 milímetros y en julio, que es un mes muy seco, caen 28 milímetros. Pero esta vez y en solo esas tres horas de la noche de ese sábado se precipitaron hasta 76 milímetros.



Desde entonces, las suspensiones del agua han sido inevitables en la comuna 20, sobre todo, en la parte alta, para avanzar en las reparaciones, de acuerdo con Emcali.



Moradores en la comuna 20, como Rubiela Giraldo y los ediles Luis Eduardo Bernal y Juan Carlos Moreno, quienes viven hacen más de 40 años en la zona, coinciden en que no han podido ver una salida por parte del Estado al temor de que las viviendas de esta comunidad terminen arrastradas por el agua de las crecientes de las siete quebradas y por derrumbes de la montaña.



Aunque son conscientes de que desde su fundación, la comuna empezó con ocupaciones irregulares que no tuvieron en cuenta lineamientos de construcción, piden ayuda para conservar sus casas o trasladarse a otras, en la misma comuna.



Por ejemplo, el comunero Bernal, integrante de la Junta Administradora Local (JAL), se pregunta sobre un terreno en el límite con el corregimiento Los Andes.



Allí hay un asentamiento de indígenas, pero manifestó que podría ser un área para llevar a familias en alto riesgo en la ladera.



También señaló que la comunidad espera obras en el polideportivo de La Estrella, desde hace cuatro años.



“Aún nada y hay presupuesto. Vemos que vienen, toman nota y fotos, y no pasa nada”, aseveró.



El líder dijo que al sentir que son más los anuncios que las acciones, la JAL convocará un cabildo abierto para exigir soluciones a la Administración y otras entidades.



Se espera hacerlo entre octubre y noviembre.



“Donde deberían hacer muros no los han hecho y en otros sectores sí, donde no ha habido derrumbes”, dijo el edil Juan Carlos Moreno que, al igual que su colega, piensa que hay muros de contención y obras en sitios donde ellos ven que no ha sucedido nada y en otros se mantiene la espera.



El gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali dijo que se han hecho mantenimientos e intervenciones en canales y desarenaderos en la comuna 20 y en la ciudad por las fuertes lluvias de este año.



Pero la comunidad advirtió que un desarenador en la parte alta de San Francisco y Tierrablanca se colmató por tanto sedimento de la montaña.



El gerente Serna indicó que se trabaja en 28 desarenaderos en toda esta capital que atrapan piedras y lodo.



También, en 718 estructuras de separación para evitar que se mezclen las aguas residuales con las aguas lluvias y no se contaminen los 92 kilómetros de canales de aguas lluvias en Cali.



