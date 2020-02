Tras debates, secretario de Educación de Cali renunció

El alcalde Jorge Iván Ospina lo encomendó tras aceptar la renuncia de Rubén Darío Cárdenas, quien se vio en medio de polémica por el contrato del Plan de Alimentación Escolar y por una firma en otro contrato.

Cárdenas sostiene que si no se hubiera aplicado la Urgencia Manifiesta no se tendría alimentación ni transporte.



En referencia a críticas de la concejal Diana Rojas, en la cual dice que se entregaron 28 contratos a dos personas para el programa de alimentación escolar, 10 contratos para aseo y mantenimiento adjudicados a un mismo componente y 18 para el transporte escolar, responde que se trata de consorcios, y eso se corresponde a licitación por cuantías mínimas..



Ante cuestionamientos del concejal y excandidato a la Alcaldía Roberto Ortiz, por una supuesta suplantación de firma en un contrato, Cárdenas dijo que no falsifica ni adultera.

William Rodríguez, secretario encargado de Educación en Cali Foto: archivo particular

Rodríguez, secretario encargado, licenciado en biológíca y química, magpister en educación popular y desarrollo comunitario, es subsecretario de Calidad Educativa desde el 1 de enero.



Además, adelantó estudios de doctorado en Historia de la Educación y la Pedagogía de la Universidad Del Valle.



En su carrera profesional se ha desempeñado como docente de Cali desde 1991. Fue jefe de educación primaria del departamento 1991-1992, director del instituto popular de cultura 2008-2012. Profesor catedrático universitario, investigador social y director general del Instituto Popular de Cultura