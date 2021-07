Tras cita con fiscal, alcalde de Cali dijo que siempre dialogará

Al salir de la sede de la Fiscalía, donde respondió un interrogatorio por sus actuaciones durante el paro nacional, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reiteró que de no haber realizado lo que hizo -sobre todo en el mes de mayo pasado- "estaríamos en una guerra fratricida, estaríamos en una situación donde Cali hubiese sido el inicio de una conflagración nacional".

Cabe recordar que desde el 28 de abril pasado, es decir, desde hace un poco más de dos meses, la capital del Valle del Cauca ha sido la ciudad más impactada por el estallido social del paro nacional.



Ospina fue citado a interrogatorio por un fiscal de la Unidad Especializada en Derechos Humanos que investiga a integrantes de la fuerza pública por la muerte de varias personas en Cali durante el paro nacional. El abogado del Alcalde precisó que este no es el investigado, sino que en desarrollo de las indagaciones, el fiscal quiere establecer el papel del alcalde desde el 28 de abril pasado.



Ospina reveló que en la diligencia ante el fiscal explicó que "no se dialoga para que se bloquee; se dialoga para que a través del diálogo exista desbloqueo. Se conversa para que el diálogo sea la herramienta que nos posibilite una movilidad integral para todos. El diálogo tiene como objetivo superar las causas estructurales que han traído a este paro y evitar los efectos, como son el bloqueo".



El alcalde considera que no se trata de una persecución de la Fiscalía en su contra. Por el contrario, subrayó que no se debe politizar este asunto. "Instituciones como esta las debemos proteger todos", señaló.



La diligencia continuará la semana entrante porque al alcalde Ospina le están preguntando qué ha hecho día a día, desde el 28 de abril pasado, y apenas van en el 10 de mayo.



