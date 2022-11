Solo tres minutos tenía el sacerdote Jhon Reina para elevar el clamor por los más de 400.000 habitantes de Buenaventura de dejar atrás un atraso de cuatro siglos que llevan sobre sus espaldas.



“Presidente, Buenaventura necesita plata y que se cumplan los acuerdos”, le dijo el clérigo a Gustavo Petro, en ese recinto del hotel Cosmos Pacífico, durante la visita que el mandatario hizo a este distrito vallecaucano, un mes después de su posesión, en aquel 6 de septiembre de este año.

Han transcurrido cinco años y con ya tres presidentes, desde que cientos de personas atiborraron las calles de Buenaventura y declararon el paro cívico el 16 de mayo del 2017, que duró 22 días, reclamando soluciones por el atraso y desesperanza que vivía el puerto, por donde entran y salen 14 millones de toneladas de mercancías, entre importaciones y exportaciones.



Después del paro cívico, los pobladores este distrito turístico, entre líderes y lideresas con gremios en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las universidades de San Buenaventura, Icesi, Javeriana, Santiago de Cali y Autónoma de Occidente, ha venido impulsando a pulso, el proceso del Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura (PIEDB), del cual, nació el fondo Fonbuenaventura.



Esta es la hoja de ruta como un horizonte de una transformación anhelada por su población que ya con gritos ahogados pide que la saquen de la pobreza, la violencia y de necesidades básicas insatisfechas, como no contar aún con agua y gas, durante las 24 horas del día.



El comité del paro cívico trabajó en nueve mesas: saneamiento básico y agua potable; ambiente, salud, educación; derechos humanos y garantías y protección, y acceso a la justicia, víctimas, protección y memoria. A su vez, en las mesas de productividad y empleo, la de cultura, recreación, deporte, juventud y género y la de territorio, vivienda e infraestructura.



Pero los acuerdos que el padre Reina le recordó al presidente Petro van a paso muy lento y así lo reconocen gremios preocupados en el Valle del Cauca. En un comienzo, cuando Juan Manuel Santos finalizaba su período en la Casa de Nariño, se fijó un acuerdo en junio del 2017 para levantar el paro, con 204 compromisos.



Y luego, en el gobierno de Iván Duque, tras varias negociaciones en diciembre del 2019, se redujeron los puntos pactados y el acuerdo quedó con 176 compromisos.

En esos análisis se visualizó la necesidad de invertir en la ciudad casi 11 billones de pesos a lo largo de 10 años, a lo que el Gobierno respondió que la inversión disponible sería de 1,6 billones.

‘El Estado está en deuda’



La ciudad puerto Buenaventura tiene 400.000 habitantes. Foto: EL TIEMPO

Hasta agosto del año pasado se habían invertido apenas 17.000 millones de pesos y con este año, de acuerdo con el comité directivo del paro cívico, esa inversión no superaría los 400.000 millones de pesos.



El sacerdote aseguró que solo 11 de los 176 puntos del acuerdo se han cumplido en estos cinco años y ninguno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el agua, la gran necesidad del puerto, pues solo llega por horas. Eso quiere decir que tan solo el 6,3 por ciento de estos compromisos se ha puesto en marcha y, según los líderes, no son los más importantes de los pactados.



“El gobierno pasado fue muy paquidérmico en atender las necesidades. Por eso, el Estado hoy sigue en deuda con Buenaventura”, dijo el padre Reina al mencionar que hay una obra que podría calificarse como un ‘elefante blanco’. Se trata de una tubería de 27 pulgadas, para el acueducto, que quedó frenada y que requería casi 30.000 millones de pesos, pero con el paso del tiempo, la obra ya tendría fallas y arreglar la tubería costaría más del doble actualmente.



“El imaginario que tiene el colombiano de Buenaventura es que es el puerto más importante que tiene Colombia. Sin embargo, no es solo eso. Tenemos que dejar de pensar que es un puerto con una ciudad, sino que realmente deberíamos estar pensando en una ciudad puerto”, dijo el director ejecutivo de la Unidad Vallecaucana, Daniel López.



“Es un fenómeno de pobreza extrema acumulada con muchas inequidades. Eso genera también unas repercusiones serias en la competitividad de la región y del país”, anotó.

Manifestó que es importante sacar adelante a Buenaventura ya que está bajo el manto de economías ilegales, como el narcotráfico.



“Es un problema que repercute a nivel nacional. El tema de los acuerdos está bastante colgado”, añadió López, pero considera que no solo se debe tratar desde la visión del cumplimiento de un pacto, sino desde las problemáticas que vive la ciudad e instó al Gobierno que no retrase más la atención.



Sobre el tema, ya hay luces del nuevo Gobierno desde sus primeros meses.

El presidente Petro respondió al sacerdote bonaverense que está dispuesto a buscar la plata necesaria y que el Plan tiene todo su respaldo.



Pero, el vocero del comité del paro cívico le manifestó que Buenaventura necesita, por lo menos, la inversión de un billón de pesos anuales para alcanzar como meta al 2040, la transformación deseada.



Esa época es significativa para sus habitantes, porque Buenaventura cumpliría 500 años de fundación.



Así mismo, la vicepresidenta Francia Márquez les ha venido ratificando a habitantes de Buenaventura, a sus autoridades y al comité del paro cívico que se está trabajando por los compromisos para sacar a Buenaventura de la crisis.



“Tenemos la buena noticia que dio la vicepresidenta Márquez en los diálogos vinculantes en Buenaventura que el PIEDB quedó finalmente aprobado; es una buena noticia. Sin embargo, los porcentajes de cumplimiento son muy pocos. Alrededor del 6 y el 10 por ciento; definitivamente, se ha avanzado en aspectos puntuales, pero los grandes proyectos, como el acueducto, temas de salud, entre otros productivos no se han dado”, aseveró la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa.



“Justamente, la insistencia desde ProPacífico y los que hemos estado pendientes de estos asuntos sociales ha sido avanzar en la estructuración de estos proyectos consignados el PIEDB. Es responsabilidad de Fonbuenaventura estructurarlo. En ProPacífico llevamos los últimos meses acompañando a Fonbuenaventura en esa estructuración con nuestro grupo estructurador”, expresó.



La directora Ulloa considera que el reto y la meta es estructurar, rápidamente, esos proyectos para que finalmente puedan llegar los recursos.



“El acueducto tiene los retrasos en el Fondo Somos Todos Pacífico, pero el llamado es avanzar rápidamente en la ejecución, dadas las demoras en la estructuración”, sostuvo la directiva.



Pese a los incumplimientos pasados, los líderes del puerto le apuestan a lograr avances en este nuevo Gobierno.



“Esperamos que la tercera sea la vencida con el gobierno del presidente Petro. Buenaventura no resiste más indiferencia ni que le den otra vez la espalda”, sostuvo el padre Reina.

Mes y medio sin asesinatos

Gracias a la mediación de la Diócesis de Buenaventura y el apoyo del Alto Comisionado para la paz, Danilo Rueda, han transcurrido 48 días sin enfrentamientos entre las bandas los ‘Shotas’ y los ‘Espartanos’ en este puerto vallecaucano.



Ambos grupos delincuenciales mostraron su compromiso tras varios diálogos en los que se comprometieron con el llamado del Gobierno nacional hacia la ‘paz total’.



El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, sigue encabezando el proceso para mantener la tregua en el casco urbano, además, el alto comisionado también ha estado al tanto de la situación y sus avances.



De acuerdo con monseñor Jaramillo, el proceso con las bandas en la ciudad para mantener un pacto de no agresión y respeto está articulado con la Conferencia Episcopal Colombiana y ha sido respaldado por el Gobierno nacional, al punto de que desde mediados de septiembre, hasta el 1 de noviembre, se han cumplido 48 días sin homicidios en la zona urbana.



Pero en zona rural de Puerto Merizalde se registró la muerte de un menor de 14 años en enfrentamientos entre grupos armados ilegales.



Los ‘Espartanos’ están en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, así como en Juanchaco y La Bocana de esta ciudad; mientras que los ‘Shottas’ están en las comunas 11 y 12.



Líderes de la ciudad manifiestan que hay temor, pues si estas bandas mantienen sus acuerdos de no agresión, es posible que grupos armados como la disidencia ‘Jaime Martínez’, en zona rural, entre a ocupar esos espacios.



Vale recordar que, según datos de Medicina Legal, el año pasado hubo 191 asesinatos este puerto, con una altísima tasa de muertes violentas de 60,92 por cada 100.000 habitantes. Ciudades como Bogotá registraron una tasa de 14,48 homicidios por la misma cantidad de personas.



El paso siguiente, explicó monseñor, es hacer una caracterización de los cerca de 1.600 hombres y mujeres vinculados al proceso. “Saber qué hacen, qué expectativas tienen, qué pueden hacer para ir ambientando un poco la oferta institucional”, afirmó.



En el puerto hay expectativa del futuro de este pacto, con el que se levantaron las fronteras invisibles en las 12 comunas, debido a que no hay certeza de cómo entrarían estos grupos a la iniciativa del Gobierno de lograr una ‘paz total’ con todos los actores armados, luego de la ley aprobada en el Congreso.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

