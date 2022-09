Los gobernantes Cali y Valle del Cauca han tenido una relación entre acercamientos y distancias desde la campaña a los dos principales cargos del departamento.



El Tren de Cercanías y la industrialización del cannabis están entre los temas que los han acercado, pero toman distancias, en especial desde el paro 2021, frente a seguridad, movilidad y asuntos de partidos. Un comentario encendió sus diferencias.



El contrapunteo se notó durante el transcurso del viernes 2 de septiembre en las redes sociales.



El alcalde Jorge Iván Ospina hizo su apunte sobre remodelación del Puente de Juanchito, en la rura entre Cali y Candelaria, donde se forman a diario trancones en el antiguo paso sobre el río Cauca.



"Quién es el contratista del Puente de Juanchito, es imperdonable la condición de parálisis en la que tiene a la región. Todos a impedir que vuelva a contratar con el Estado", escribió el gobernante caleño.

La gobernadora Clara Luz Roldán salió a responder: "Alcalde Ospina, a Cali y el departamento no les benefician en nada las controversias entre sus mandatarios, pero me permito responderle cordialmente. La vía Cali-Candelaria es un sueño de todos los vallecaucanos desde hace 27 años, que hoy hemos hecho realidad".



Anotó que "yo me acuesto pensando en la obra del Puente a Juanchito y me levanto igual, porque sé lo anhelada que es y el malestar que la obra produce".

La Gobernadora dio la razón sobre la situación de los trancones y aseguró que "ya reforzamos el operativo de movilidad en la zona para evitar que situaciones así se repitan".



Puntualizó que el Puente de Juanchito avanza al 61 por ciento y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmó los recursos que hacen falta para construir los accesos.



Pero los apuntes de Roldán tuvieron su remate al decir que entiende la situación que vive la ciudadanía con la vía Cali-Candelaria y también comprende lo que sufren los caleños con los huecos que hay en la ciudad.



"Entiendo que hay muchas obras que inquietan y molestan a los caleños, como la del contratista encargado de tapar los huecos de toda la ciudad, o el que hoy es noticia nacional: la granja solar de Emcali", escribió la Gobernadora.



El argumento para las demoras en el puente se han centrado en la problemática mundial del costo del acero.

