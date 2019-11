Tranvitren, el tren de cercanías que cambiará la movilidad en el Valle

El tren de cercanías que durante la última década se ha mantenido en el limbo y que en este lapso ha venido siendo una propuesta de los gobernantes de turno en Cali y en el Valle del Cauca sí será una realidad. Así lo aseguró la gobernadora electa del departamento, Clara Luz Roldán, quien ya ha venido conversando con el alcalde electo de la capital vallecaucana, Jorge Iván Ospina antes de su posesión en enero, para que 65 kilómetros unan a Cali con los municipios vecinos de Palmira, Yumbo y Jamundí.

De esta manera, la movilidad en la ciudad podría dejar de ser traumática, pues recorrerla en los buses articulados, alimentadores y padrones del sistema del Masivo Integrado de Occidente (MIO), que lleva 10 años de operación, implica trayectos de hasta 57 minutos de recorrido, según datos recopilados por el programa ciudadano 'Cali Cómo Vamos', por lo que se mantienen las quejas de los usuarios.



“El tren de cercanías es como el metro para lo que vive Bogotá o Medellín. Ya conocí el estudio de prefactibilidad, en el primer día de empalme con la gobernadora Dilian Francisca y nos indica que es totalmente viable porque iría por el vía férrea que actualmente tenemos”, dijo Roldán. “Se llamará Tranvitren”, afirmó.



De acuerdo con esos estudios, habrá un tren que transitará de norte a sur, atravesando toda Cali y un tranvía que recorra un trayecto de 3,4 kilómetros, desde el oriente hacia el centro de la ciudad para transportar en total a entre 180.000 y 270.000 pasajeros diarios. La idea es el sistema del tren-tranvía opere por una concesión y preste el servicio entre el 2025 y el 2055.



“Esta es una de las más grandes apuestas para los vallecaucanos y la idea es dejarla planificada antes de que termine este año”, dijo la actual gobernadora Toro al referirse a un sistema que funcionará en superficie, sin buscar que sea subterráneo o aéreo, como un metro. Esto, según la mandataria de los vallecaucanos, hace que los costos de inversiones sean muchos más bajos. Recalcó que es poder utilizar un espacio urbano que está allí, una infraestructura férrea que no se utiliza, debido al pleito entre el Estado y el concesionario Ferrocarril del Pacífico, sancionado hace dos años por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por perjuicios en cuanto al cumplimiento de un contrato y por el cual ya no opera el tren en el trayecto que tenía entre Buenaventura y La Tebaida, en el Eje Cafetero, pasando por la misma red férrea de Cali.

Ahora con el estudio de prefactibilidad, que estuvo a cargo de la firma francesa Systra con una inversión de 6.160 millones de pesos, la apuesta, de acuerdo con la gobernadora Toro, la gobernadora electa y el alcalde de Cali, Maurice Armitage, tiene el horizonte despejado y fijado para estructurar la operación en estos cuatro años, con el propósito de que en el 2025, Tranvitren circule por la ciudad y los municipios del área metropolitana. El trayecto del tranvía desde el oriente y por esos 3,4 kilómetros corresponden a lo que se llama el primer tramo del Corredor Verde, obra fue entregada en noviembre del año pasado por la Alcaldía caleña.



En Systra reiteraron que la ventaja en Cali es que cuenta con el antiguo corredor férreo y eso es todo un avance, pues no hay necesidad de abrir vías ni comprar terrenos aledaños.



“La prefactibilidad está completa. El plan que se tiene que es el tren se siga implementando por fases, más o menos en un periodo de 10 años”, aseguró Toro.



Para el alcalde de Cali, la posibilidad de desarrollar un modelo de tren-tranvía que atraviese la ciudad de oriente a occidente, y de sur a norte, se convierte en una posibilidad de desarrollo intermodal de transporte no solo para la capital del Valle, sino para los municipios vecinos.



“La verdad es que me voy muy contento de la Alcaldía por saber que estuvimos de acuerdo todos en contratar la prefactibilidad", expresó Armitage.

El estudio de prefactibilidad tuvo aportes de la Administración municipal, la Gobernación del Valle y el Gobierno de Francia, en articulación con la FDI-Pacífico.



“Se requiere una autoridad supra municipal para manejar ese sistema. De eso se trata esta fase de la cooperación, de empezar a estructurar esa autoridad y compartir la experiencia francesa en este rubro”, dijo el embajador de Francia en Colombia, Gautier Mignot, quien señaló que para este proyecto se dispusieron de 200.000 euros.



En ProPacífico, entidad que es parte de la iniciativa, informó que habrá un tren-tranvía financiable, con el fin, inclusive, de que la población en Cali pueda tener un servicio de transporte de calidad que se complementa con el sistema MIO para así dejar de acudir al transporte informal, llamado ‘piratas’ en el oriente y en el sur de la ciudad, principalmente.



