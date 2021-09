El reto de regular el tránsito entre agresiones y vandalismo

Con dos farolas de un semáforo que fue vandalizado esta semana en el sector de Cuatro Esquinas, al oriente de la ciudad, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, instauró una denuncia penal en contra de tres personas ante la Fiscalía General de la Nación.

El ataque al semáforo quedó grabado en un video y este es una de las pruebas clave del hecho delictivo. Los tres hombres dañaron el semáforo con el fin de dejarlo fuera de servicio para así poder regular el tránsito y cobrar monedas a los conductores.



“La rápida reacción del cuadrante de la zona termina con la captura de una de estas personas y los elementos que estaban siendo hurtados en la intersección. La Secretaría se presentó en la Fiscalía para realizar todo el procedimiento y hacer la denuncia pertinente que surta el proceso judicial para que esta persona sea llevada ante las autoridades y se le impongan las penas respectivas por hurto calificado agravado”, afirmó Vallejo.



Este es el más reciente hecho de vandalismo en contra de la red de semáforos de la capital del Valle del Cauca.



Cabe recordar que durante el paro nacional, en especial en los meses de mayo y junio, semáforos y cámaras de fotomultas fueron presas predilectas de los vándalos.



La Secretaría de Movilidad inició desde hace varias semanas la reparación de los semáforos. Hasta el momento se han realizado cerca de 85 reparaciones de las 154 intersecciones que fueron dañadas durante el paro.



“Este tipo de actos hace que sea más larga nuestra tarea y por eso continuamos con la Secretaría de Seguridad y Justicia y Policía haciendo monitoreo permanente y esperamos tener pronto más acciones que terminen en capturas de todos aquellos que sigan afectando a la red semafórica de la ciudad”, agregó el Secretario de Movilidad.



Esta semana se iniciaron las obras civiles para el cableado y anclaje de 12 puntos más de los que se están priorizando de los que fueron destruidos totalmente en las protestas de hace tres meses.



Mientras la red de semáforos de Cali está totalmente reparada, guardas de tránsito comenzaron a organizar el tráfico en algunos puntos con gran flujo de vehículos que habían sido tomados por personas que hacían ese labor a cambio de dinero. Esta semana, varios guardas fueron atacados con piedras e intimidados con armas blancas para que abandonaran una intersección vial.

Agresiones van en aumento

Desde hace varios meses los agentes de tránsito de Cali vienen siendo atacados e intimidados por personas que se ubican en algunas intersecciones viales de la ciudad, donde no hay semáforos, para regular el tránsito y así cobrar monedas a los conductores.



Semanas atrás, en la Autopista Simón Bolívar con 39, hombres armados rodearon e intimidaron a guardas y los obligaron a irse. “No los queremos ver por aquí”, les advirtieron.



El miércoles pasado, cerca de las 10:30 de la mañana, en el sector de La Luna, agentes de tránsito fueron agredidos cuando regulaban el tráfico de vehículos. Hombres que se desplazaban en motocicletas les lanzaron piedras.



El secretario de Movilidad, William Vallejo, informó que, por fortuna,los agentes no sufrieron lesiones y pudieron continuar en el lugar.



El funcionario señaló que el objetivo de la Secretaría a su cargo es restablecer plenamente las funciones de los agentes de tránsito en toda la ciudad y erradicar prácticas ilegales como las que desarrollan personas donde no hay semáforos.



Vallejo dijo que cuentan con el apoyo de la Policía Metropolitana de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia.

