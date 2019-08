Trancones y dudas en arranque de cambios viales en el sur de Cali

La Secretaría de dispuso unos cambios en las intersecciones de las calles 16 y 13 con carrera 100. Los vehículos particulares no podrán girar a la izquierda mientras que los del sistema masivo MIO adicionalmente tendrá cambios en dos de sus rutas.



La meta de las autoridades es que se reduzcan las fases de los semáforos en los sentidos sur-norte y norte-sur. No pocos conductores y conductoras se carros y motocicletas se vieron sorprendidos por el ajuste que se informó desde el mes pasado.

Uno de los ajustes señala que quienes avancen por la Calle 13 en el sentido norte–sur, al cruzar el semáforo de la Carrera 100 (calle Quinta) no podrán girar a la izquierda, sentido a salida a Jamundí. Seguirán derecho por la 13.

Desde el 20 de agosto, cambiarán los giros de la Calle 16 con Carrera 100.



Te proponemos nuevas alternativas, que disminuirán los tiempos de espera en los semáforos y acortarán las filas en las intersecciones

De sur a norte, al pasar el semáforo no se podrán cruzar a la izquierda, sentido Unicentro, sino que seguirán derecho por la Calle 13 ó Avenida Pasoancho, esto es frente a al universidad del Valle.



La calle 16 con carrera 100, entre las calles 13 (Pasoancho) y 16, será exclusiva del MIO, cuyos sus vehículos, al llegar al cruce de la 16, tampoco podrán girar a la izquierda y seguirán derecho hacia la estación Universidades. En ese cruce, los buses que salen de la estación Universidades ya no podrán girar a la izquierda a tomar la Calle 16.

El ingeniero Hugo Salazar, líder en la comuna 22, dijo que la Secretaría de Movilidad muestra intenciones de mejorar la alta congestión pero eso no se consigue con cambios menores. Desde la mañana del martes se presentan expresiones de esa preocupación por la congestión en ese sitio. "Nos invitaron el viernes a conocer ,los cambios, pero no se hizo una socialización previa ni una revisión en campo para determinar cómo podría ser más adecuado".



Los cambios llevaron a que Metrocali anunciara ajustes en recorridos de las rutas P10A y la P10B, y la nueva ruta se denominará A10, que servirá entre la estación Capri y Univalle por la Calle 5 y la Calle 13 o Avenida Pasoancho.

Esta carril quedará funcionando exclusivamente para @METROCALI para la garantizar y apoyar el funcionamiento del sistema de transporte.



Cambios en la ruta P10A Universidades – Centro

La ruta P10A dejará de atender el tramo de la calle 13 entre carreras 100 y 80. Por la calle 5 servirá las estaciones Univalle, Buitrera y Meléndez; seguirá por la carrera 80 para conectarse después con la calle 13 y retomar su trayecto habitual. Este recorrido será en ambos sentidos.



El nuevo recorrido de la P10A tiene punto de partida en la parada B2 de la estación Universidades, arranca desde la carrera 100, por el carril solo bus, y al llegar a la calle 13 ya no girará a la derecha, sino que seguirá por la carrera 100 a empatar con la calle 5. Cuando llegue a la carrera 80 girará a la derecha para ir hasta el retorno que está poco antes de la calle 14, y así conectarse con la calle 13, donde retomará su recorrido habitual hacia el centro de la ciudad.



De regreso, cuando el bus viene del centro por la calle 13, girará a la derecha en el cruce con la carrera 80, y al llegar a la calle 5 hará el giro a la izquierda para tomar el carril solo bus hacia el sur, hasta llegar a la estación Universidades.



La ruta P10A funcionará de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.



El tramo que deja de recorrer la P10A en la Calle 13 entre carreras 80 y 100 seguirá siendo atendido por la ruta P10B y la nueva ruta A10.

Cambios en la ruta P10B Universidades – San Bosco

Con el cambio del recorrido de la ruta P10B se busca atender el tramo de la Calle 13 entre las carreras 100 y 86, en sentido sur–norte, dada la modificación de la ruta P10A.



La P10B, después de atender la plataforma de parada B1 en la estación Universidades, saldrá hacia la calzada lateral mixta de la carrera 100 para seguir hasta la calle 13. En este trayecto atenderá una nueva parada en la parte central del tramo.



La ruta seguirá hacia el norte por la calle 13 ó Pasoancho y atenderá una nueva parada cerca de la portería peatonal de la Universidad del Valle; continuará por la Calle 13, atendiendo una nueva parada antes de la 86 y al llegar a la carrera 86 girará a la derecha para atender a los residentes del Ingenio. El recorrido seguirá por la 86 hasta la calle 16, donde girará a la izquierda para para retomar su recorrido habitual.



La ruta P10B continuará operando de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Nueva Ruta A10 Capri – Univalle

Debido al ajuste del recorrido de la ruta P10A que dejará de atender el tramo de la Calle 13 entre las carreras 80 y 100, nace la ruta alimentadora A10, que atenderá dicho trayecto.



La nueva ruta A10, iniciará su recorrido en la plataforma B2 de la estación Capri donde compartirá parada con las rutas A12C, P47C, P27C y P17. Al salir de allí, tomará la carrera 80 hasta la calle 13 donde girará a la derecha para dirigirse hacia el sur hasta la carrera 100. La ruta atenderá las paradas ubicadas a lo largo de estos corredores, como las localizadas al frente de La 14 de la 80, Multicentro y la parada de Unicentro que le sirve a los estudiantes de Univalle. Los vehículos de esta ruta al terminar su recorrido por la calle 13 y llegar a la calle 5, girarán a la derecha para ingresar al carril sólo bus y dirigirse nuevamente hacia la estación Capri, atendiendo las estaciones Buitrera y Meléndez.



La ruta A10 quedará operando de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos y festivos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.



Como parte de este cambio operacional del MIO y por solicitud de la comunidad, se ajustará el recorrido de la ruta A45B, con lo cual se agilizará el ingreso al sector de las Ceibas, dado que recientemente la Secretaría de Movilidad habilitó el giro a la izquierda en la carrera 8 con calle 63.