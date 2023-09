MetroCali, encargada del sistema del Masivo Integrado de Occidente (MIO), notificó el viernes que "los vehículos deben ser sacados de la operación porque aún no se les ha realizado el overhaul, es decir, la revisión general".



El Comité Intergremial y Empresarial del Valle, la Cámara de Comercio de Cali y ProPacífico expresó su preocupación por la decisión de MetroCali y la Secretaría de Movilidad de Cali, de sacar de circulación 70 buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente – SITM MÍO – y permitir que más de 222 buses de Transporte Público Colectivo (TPC), vuelvan a rodar en las calles.



En el conflcto está que la Alcaldía y MetroCali tienen diferencias con los concesionarios por pagos millonarios fijados desde el pasado gobierno de Cali.

El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, informó que en meses pasados se entablaron mesas de trabajo con los concesionarios, con el fin de establecer un acuerdo de gradualidad de flota que posibilitara la puesta a punto y disposición de los buses para mejorar la prestación del servicio.



Aseguró que ese proceso sí fue suscrito por ETM, quien ha acreditado la realización o los avances del cumplimiento de las actividades de Overhaul, que consisten en una revisión de la flota.



El operador Blanco y Negro Masivo BYN informó que a partir de este lunes 16 de septiembre se vio obligado a dejar parqueados 50 de sus vehículos en su patio.

El gerente de esa compañía, Eduardo Bellini, dijo que "los buses se encuentran en perfectas condiciones para prestar el servicio. Cumplen con la revisión técnicomecánica. Entiendo que el Overhaul es una obligación contractual, pero también es una obligación mayor, el pago cada 15 días como está estipulado en el contrato: siete quincenas de 2022 y las cinco de 2023, eso suma 36.000 millones de pesos".

Para que caleños no sean engañados por la Administración del alcalde @JorgeIvanOspina y del presidente @OscarOrtizCali se comparte vídeo donde Eduardo Bellini, gerente de @bynmasivosa, explica la arbitrariedad de sacar de operación 50 buses, vehículos que están en perfecto estado pic.twitter.com/4F7spQwjsA — Empresas Operadoras del MIO (@operadorasMIO) September 16, 2023

De GIT Masivo, otro de los operadores, otros 20 buses quedaron parqueados desde este comienzo de semana.



El Comité Intergremial y Empresarial del Valle, la Cámara de Comercio de Cali y ProPacífico hizo "un llamado para que Metrocali y los operadores encuentren

soluciones que permitan la operación de la totalidad de la flota del sistema masivo, necesaria para prestar un servicio de calidad y oportuno, pensando siempre en el bienestar de los caleños que día a día ven afectada su calidad de vida en sus desplazamientos".



En el comunicado, esas entidades aseguran que "entendemos la obligación de ambas partes por cumplir las disposiciones contractuales; sin embargo, esta decisión va en contravía de la necesidad de aumentar la frecuencia de buses y disminuir el tiempo de sus recorridos, expresada por los caleños en la encuesta Cali Cómo Vamos".



La autorización de operación de buses del Transporte Público Colectivo,

Señalan que "la autorización de operación de buses del Transporte Público Colectivo, con más de 20 años de operación, no evidencia una intención de mejorar el servicio, pues se trata de vehículos que no tienen estándares de calidad y seguridad superiores a la flota del MIO. No es claro cómo la Alcaldía y MetroCali piensan atender la demanda de aproximadamente 40 mil pasajeros que se verán forzados a reajustar sus rutas o acudir al transporte informal, causando incrementos en los tiempos de viaje, mayores costos para los usuarios y más congestión para la ciudad".

El comunicado gremial sigue: "Hacemos un llamado de urgencia a la Alcaldía de Cali para que se encuentren soluciones que permitan a los caleños contar con un MIO que brinde un servicio de calidad, oportuno y seguro. La solución a la crisis del Sistema Masivo no puede pasar por su desmonte o llevar el sistema a su mínima expresión, sobre todo cuando el Distrito y la Nación han invertido millonarios recursos para su funcionamiento y son globalmente comprobadas las externalidades positivas de contar con este tipo de sistemas de transporte masivo".

Pasajeros en bahía B4 de la Terminal Aguablanca esperan línea T50 del MIO en Cali Foto: Concesionario del MIO

Y agrega: "Como se ha hecho desde el Bloque Regional Parlamentario, solicitamos al Gobierno Nacional que se pronuncie sobre esta situación y acompañe a la Alcaldía y a MetroCali a tomar medidas que generen un verdadero impacto positivo en la sostenibilidad del sistema y se traduzcan en una mejora en la oferta de transporte público para los ciudadanos. La reducción de la oferta de transporte masivo y la llegada en masa de buses tradicionales no corresponde con los objetivos y políticas del Gobierno Nacional de avanzar hacia una movilidad sostenible, donde se prioricen tecnologías de cero o bajas emisiones".



De acuerdo con el comunicado, "una ciudad como Cali no puede darle la espalda a 15 años de inversión pública y de un modelo integrador de ciudad que, a pesar de sus deficiencias, intenta cerrar brechas de movilidad. Debemos, técnicamente, abordar sus retos, entender sus escenarios de viabilidad futura y trabajar colectivamente para que nuestra ciudad se movilice orgullosamente en nuestro MIO".

Comunicado del Presidente de Metro Cali @OscarOrtizCali sobre la información suministrada a la ciudadanía por parte del concesionario Blanco y Negro. Es importante que los medios de comunicación y la comunidad en general entiendan el contexto de la situación actual… pic.twitter.com/bTJJhnSXvd — METROCALI MIO (@METROCALI) September 16, 2023

La Alcaldía y MetroCali se han distanciado desde hace varios meses de los concesionarios del MIO por el pago de unos 20.000 millones, cada 15 días, lo que se acordó en un otrosí modificatorio a los contratos de concesión en 2018.



De acuerdo con el alcalde Jorge Iván Ospina, se han entregado más de 600.000 millones de pesos a los cuatro concesionarios.



El presidente de MetroCali, Óscar Ortiz, señaló "la relevancia de garantizar la seguridad de los usuarios del sistema de transporte masivo MIO, para lo cual ha venido informando a los concesionarios la situación de sus vehículos y recordando la imperiosa necesidad de realizar los Overhaul que posibiliten ampliar la vida útil de su flota o realizar la reposición de los mismos".



Aseguró que "es preocupante señalar que MetroCali ha esperado por más de 120 días una respuesta por parte de Blanco y Negro, superando el plazo contractual de 75 días establecido para la presentación del certificado sobre la revisión integral de los vehículos que cumplieron los kilómetros contractuales, lo cual conlleva la suspensión de su operación según lo estipulado en el contrato y recomendado por el fabricante".

