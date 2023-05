Dos accidentes en Zarzal (Valle) y en Tumaco (Nariño) dejaron cuatro personas fallecidas y siete heridas.



Ambos hechos se registraron durante el mismo primero de mayo, Día del Trabajo.

En uno de los siniestros, una camioneta marca Ford Explorer color plata puro se salió de la vía a la altura del puente Guayabal sobre el río Cauca, en el norte del Valle del Cauca.



(Lea también: Captura de atacante a motociclista con camiseta del Cali y regaño de Alcalde)



El hecho dejó dos personas muertas y tres heridos, uno de ellos, quien aseguró haberse lanzado para salvar a los ocupantes del vehículo, de placas JNN 010.



El accidente ocurrió este lunes primero de mayo. La central de radio de la Policía de Zarzal recibió el angustioso llamado.



Eran las 3:20 de esa madrugada. Los ocupantes de la camioneta se desplazaban en la vía que conduce de Zarzal a Roldanillo.



(Además: 'Sorprende caída de puente justo cuando cruzan carros de Fuerzas Armadas'



Las víctimas fatales fueron identificadas como Yeimi Francini Cubillos Salgado. HAbía nacido en Riofrío (Valle) y Hébert Sinisterra Cuero. Era oriundo de Zarzal.



Una de las heridas es Karol Daniela Ocampo Herrera, de 22 años. Vive en Zarzal. También, Carlos Carvajal Agudelo, de 59 años, morador de Zarzal.



La tercera persona es Carlos Enrique Rivas, de 30. Este herido manifestó que no iba con los viajeros de la camioneta y que trató de darles un auxilio.

Dos muertos y cuatro heridos en Tumaco (Nariño)

Dos muertos y cuatro heridos dejó un accidente de tránsito en la zona urbana de Tumaco, Nariño, en el que un vehículo a gran velocidad habría embestido a tres motocicletas.



El accidente sucedió a las 7:40 a. m. de este lunes festivo y fue atendido por la Policía Nacional y la secretaría de Movilidad.



(Lea también: Arte, colorido y folclor, en el Encuentro Mundial de Culturas Populares en Cali



La alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, informó que “las pruebas recopiladas hasta el momento se puede mirar como un vehículo aparentemente a gran velocidad impacta sobre tres motocicletas”.



La funcionaria dijo que las personas que iban en la primera motocicleta impactada son las que lamentablemente fallecen.



Fueron identificadas como Marco José Chila, de nacionalidad ecuatoriana, y Elsa Meriela Chever Vargas.



“Presuntamente lo que nos dicen los vídeos es que hay un conductor que seguramente estuvo embriagado, que seguramente hay exceso de velocidad y también cansancio por altas horas de estar en una actividad recreativa”, aseguró.



Pero además denunció que los motociclistas comprometidos en el accidente no tenían el casco y no tenían la licencia de conducción.



Acerca de los heridos dijo que están siendo atendidos en el hospital San Andrés, de Tumaco, algunas con fracturas en sus cuerpos y otras con pronostico reservado.



La Policía Nacional, minutos más tarde, detuvo al conductor del vehículo que estaba acompañado por tres mujeres.



Son investigados por los presuntos delitos de homicidio en modalidad de dolo eventual.



“El presunto conductor no ha permitido la práctica de la prueba de alcoholemia hasta el momento”, indicó.



Agregó: “Estamos ante una tragedia que nos embarga a todos”, por ¡O que se adelantan las investigaciones correspondientes.



Angulo dijo: “Aquí no estamos realmente ante un siniestro por falta de autoridad en el ente territorial, está administración ha hecho grandes esfuerzos por mejorar la movilidad”.



Según la alcaldesa, la solución a la problemática es la educación primaria que recae en las familias, “tiene que ser un momento de reflexión ciudadana y de reconocer tanto víctimas como víctimarios no estamos haciendo las cosas bien”.



CALI Y PASTO