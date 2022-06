Un niño, de 9 años, habría sido blanco de la violencia en su hogar.

El pequeño vive con su madre y su padrastro en el municipio de Vijes, de acuerdo con la Fiscalía, y no podría volver a caminar, tras traumas en su cuerpo.



El caso sucedió hace dos semanas, cuando el pequeño fue llevado al Hospital Universitario del Valle (HUV) en grave estado de salud.



Según la directora de la seccional de Fiscalías en Cali, Sandra Eugenia González, este ha sido un caso de presunta tentativa de homicidio agravado.



Además dijo que el niño presenta signos de desnutrición y lesiones que habrían sido causadas con objetos abrasivos y contundentes.



Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el infante habría sufrido últimamente un trauma craneoencefálico.



A su vez, el maltrato también incluye que el menor no tenía cuidados sanitarios.



Llegó tan mal al HUV que tuvo que ser entubado en la unidad de cuidados intensivos para que pudiera responder.



Al tiempo que no podría caminar tendría complicaciones para hablar.



El niño habría sido sometido a vejámenes, como ser amarrado en sus muñecas y manos con cuerdas en una habitación sin luz alguna. Todo, en su vivienda, en Vijes.



El padrastro y la madre del menor fueron detenidos por la Policía y ante un juez de control de garantías, la Fiscalía imputó el cargo de presunto delito de homicidio agravado en grado de tentativa.



El juez ordenó enviarlos a la cárcel, mientras avanza la investigación.



Los detenidos no aceptaron cargos.



CALI