Toque de queda y ley seca por temores a covid en Halloween en Yumbo

La alcaldía de Yumbo anunció disposiciones de toque de queda, ley seca y prohibición a circulación de parrillero hombre durante el fin de semana de Halloween.



Las medidas se enfocan en la crisis sanitaria por el coronavirus, además de la preocupación por la violencia.

El alcalde de Yumbo,.Jhon Jairo Santamaría, pidipó el apoyo ciudadano para que se pueda frenar la propagación del covid-19 en este municipio.



En la ciudad se han reportado más de 1.600 casos positivos y 63 personas muertes por covid-19.

En la agenda de medidas figuran el toque de queda desde el viernes 30 de octubre, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del sábado 31.



Ese mismo sábado se aplicará la medida 5:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del domingo. Y durante el día dominical será desde las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. del lunes.



La prohibición de circulación de parrillero hombre será en esos mismos días y horarios.



La ley seca regirá así: el 30 de octubre de 6:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del 31 de octubre



- 31 de octubre desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del 1 de noviembre



- 1 de noviembre desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del 2 de noviembre



- 2 de noviembre desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del 3 de noviembre.



El secretario de Paz y Convivencia, Andrés Felipe Muñoz, dijo que serán instalados puestos de control para controles y revisión de documentos.



Las autoridades locales dispusieron el celular 3207490404 para reportar celebraciones y otros actos que vayan en contra de la salud pública.



Los establecimientos gastronómicos operarán a puerta cerrada pero a través del servicio de domicilios en alimentos, víveres y otros productos.



En el toque de queda se exceptúa a personas que tengan certificación de sus actividades laborales e integrantes de organismos de seguridad.