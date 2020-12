Conozca los horarios del toque de queda y ley seca en Cali

Por el aumento de los casos positivos de covid-19, el alcalde Jorge Iván Ospina; el secretario de Seguridad de la ciudad, Carlos Rojas, y demás autoridades establecieron que Cali entrará en toque de queda y ley seca, durante los próximos días.

“Hemos detectado una importante actividad en Cali, entre la 1 y las 5 de la mañana, actividad que no tiene control, lo que nos obliga a tomar nuevas medidas”.



Estas fueron las palabras del secretario de Seguridad de la capital vallecaucana, Carlos Rojas, al explicar por qué en Cali habrá toque de queda y ley seca en esos horarios.



Las medidas regirán de 1:00 a 5:00 de la mañana, decisiones que no se habían tomado antes o cuando arrancó el Plan Navidad con 4.500 policías y 500 agentes de tránsito.



No obstante, el toque de queda y la ley seca, es decir, la prohibición de consumir licor en espacios públicos y en establecimientos, se aplicarán hasta el próximo 16 de diciembre.

Así lo anunció Rojas durante un recorrido que se hizo este jueves en el centro caleño para revisar cordones sanitarios que garanticen bioseguridad a compradores en estas fechas. Frente al aumento de coronavirus, el funcionario dijo que se debe aplicar esta restricción. “Pusimos ese plazo, porque esperamos una mejor respuesta de la ciudadanía”, expresó Rojas.



Sin embargo, si la población no toma conciencia de que en este mes habrá otro pico de contagios, como resultado de no acatar los protocolos de bioseguridad para no enfermarse por el letal virus, “habrá medidas más fuertes”.



Reiteró que el alcalde Jorge Iván Ospina podría volverlas más severas, si continúan las desobediencias que vienen desde meses atrás, como fiestas en los fines de semana en casas o en hoteles, además de encuentros en moteles que han sido cerrados, pese a que algunos han reincidido, tras sellamientos temporales.



“El período comprendido entre el 16 y el 24 de diciembre es el más difícil a nivel de aglomeraciones y por ello, los controles se están reforzando previamente”, enfatizó el secretario de Seguridad de esta capital.



El secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro Cortés, aseguró que se han recuperado 100.000 de los 240.000 empleos perdidos por la pandemia y este incentivo con el cordón sanitario en el centro hace parte de la reactivación que necesita la ciudad.



“No queremos que esta pandemia nos afecte más. hay tamizajes y Acatamos

el cordón’.

A reprogramar cirugías en este diciembre

El subsecretario de Salud distrital, Augusto Luna, dijo que otra de las medidas es el llamado a centros de salud a reprogramar todas las cirugías de diciembre para descongestionar las unidades de cuidado intensivo.



Tampoco se permitirá el parqueo de motos, vehículos o instalación de puestos de venta en las zonas públicas del cordón sanitario en el centro para evitar multidudes.

REDACCIÓN CALI

